به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ناصر عتباتی در جلسه بنیاد تعاون زندانیان استان آذربایجان‌غربی با تاکید بر توسعه اشتغال، خواستار ادامه روند اشتغالزایی برای مددجویان زندانی شد و بیان کرد: شغل و کسب روزی حلال مهمترین عامل برای باز اجتماعی کردن بزهکاران و جلوگیری از بازگشت آنها به سمت بزهکاری است.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه بنیاد تعاون اقدامات بسیار خوبی در حوزه اشتغال زندانیان انجام داده است که می بایست ادامه یابد، اظهار کرد: بنیاد تعاون با ایجاد فرصت‌های اشتغال برای زندانیان، نقش موثری در کمک به معاش مددجویان و خانواده آنها و همچنین تحصیل درآمد برای پرداخت محکومیت‌های مالی و دیه ازطریق ایجاد کارگاه‌ های تولیدی، موسسات صنعتی، مجتمع‌های کشاورزی، دامپروری و شرکت‌های بازرگانی و خدماتی دارد.



مقام ارشد قضایی استان با اشاره به اتخاذ تصمیمات و مصوباتی از جمله موافقت با بکارگیری ۲۳۰ زندانی در کارگاههای مختلف افزود: بکارگیری۸۰ زندانی با توسعه واحد خیاطی در اندرزگاه زنان زندانی، آمادگی برای بهره‌برداری از سالن اشتعال صنعت محور با اشتغال ۱۰۰ زندانی و مشارکت کارآفرین بخش خصوصی در بخش صنعت محور، راه اندازی و اشتغال ۵۰ زندانی در خط تولید اجاق گاز و سینک در داخل مجتمع اشتغال بنیاد تعاون با مشارکت بخش خصوصی برای اشتغال زندانیان، راه اندازی سه غرفه فروش صنایع دستی در داخل شهر ارومیه زیر نظر میراث فرهنگی و گردشگری استان و همچنین توسعه کشت گلخانه‌ای در مجتمع کاردرمانی خوی از جمله تصمیمات اتخاذی برای اشتغال زندانیان است که امید است این مصوبات به بازپروری و اصلاح مددجویان منتهی شود.