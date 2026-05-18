تقوی گفت: اجرای طرحهای توسعهای نقش مهمی در جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهکیلویه و بویراحمد، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای اسلامی استانداری به همراه فرماندار و بخشدار مرکزی شهرستان لنده، از آخرین وضعیت پروژههای اجرایی و در دست اقدام دهیاریهای این بخش بازدید کرد.
داریوش مظفر در این بازدید که از ساختمان نوسازی دهیاری روستای سرآسیاب شهید کریمی و روستای ایدنک آغاز شد، با تأکید بر اهمیت توجه ویژه دولت به روستاها گفت: یکی از مهمترین دلایل توجه دولت به مناطق روستایی، جلوگیری از مهاجرت به شهرها و ارائه خدمات مطلوب در حوزههای عمرانی، توسعهای، فرهنگی و زیرساختی است.
مظفر افزود: در این بازدید، آخرین وضعیت اجرای طرحهای نظیر سنگفرش معابر، جدولگذاری، ساماندهی ورودی روستاها، زیرسازی معابر و ساماندهی آرامستانهای روستایی، نصب تابلو معابر روستایی، دوربینهای پایش تصویری و ساختمان دهیاریها در بخش مرکزی شهرستان لنده مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه هدف از این بازدید، نظارت و ارزیابی خدمات ارائهشده توسط دهیاریها و بخشداری بود، اضافه کرد: خوشبختانه در بحث کیفیت، نظارت و مدیریت اجرای طرحها، این منطقه به الگویی تمامعیار برای سایر دهیاران و بخشداریهای استان تبدیل شده است.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای اسلامی استانداری در بازدید از ورودی روستای ایدنک توجه به رفع مشکلات ورودی روستای ایدنک و ساخت میدان ترافیکی را یکی از مهمترین نیازهای ساکنان این روستا برای جلوگیری از تصادفات را ضروری دانست و گفت: در سفر استاندار کهگیلویه و بویراحمد این طرح کلنگزنی شد و امیدواریم هرچه سریعتر این طرح عملیاتی شود.
مظفر همچنین اجرای موفق سامانه «ستاد» در سطح دهیاریها و سیستم پایش تصویری در روستاهای دارای دهیاری را از اقدامات ارزشمند و قابلتقدیر در بخش مرکزی لنده دانست.
فرماندار شهرستان لنده نیز در این بازدید با اشاره به جایگاه دهیاریها در روستاها گفت: دهیاران بهعنوان نمایندگان دولت در روستاها، با اجرای سیاستهای دولت، خدمات ارزشمندی به روستاییان ارائه میدهند.
سید محمد تقوی افزود: در یک سال اخیر بیش از ۳۵ طرح از محل اعتبارات اقماری و دهیاری در روستاهای شهرستان بنده با اعتباری افزون بر ۲۵۰ میلیارد ریال اجرا شد.
تقوی اضافه کرد: اجرای طرح هادی، طرحهای توسعهای و زیرساختی از جمله ساختمان دهیاریها و دیگر طرحهای عمرانی در روستاها، میتواند نقش مهمی در جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و حتی ایجاد مهاجرت معکوس ایفا کند.
وی ادامه داد: تکمیل ساختمانهای دهیاری و اهدای زمین برای احداث ساختمان آتشنشانی در روستای قیام، باهمکاری خیران، شورا و دهیاری روستاها، نمونهای از تلاش شبانهروزی برای ارائه خدمات مطلوب به روستائیان است.
همچنین بخشدار مرکزی لنده در بازدید مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای اسلامی استانداری از طرحهای دهیاریهای این بخش گفت: همه ورودیهای روستاهای بخش مرکزی شهرستان لنده ساماندهی و یا در حال تکمیل هستند.
شفایی افزود:تابلوهای ورودی روستاها، سنگ فرش معابر و آسفالت روستاها، جدول گذاری و پایش تصویری همه روستاهای این بخش اجرا شد.