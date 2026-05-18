به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مرحله رکابزنان در مسیر ۱۸۴ کیلومتری از چرویا تا کورنو اسکاله رقابت کردند و نتایج به این شرح اعلام شد:

۱- یوناس وینگه گارد از دانمارک - تیم ویسما ۴:۲۰:۲۱ ساعت

۲- فلیکس گال از اتریش - دکاتلون ۱۲ ثانیه اختلاف

۳- داویده پنیاتزولی از ایتالیا - ویسما ۳۴ ثانیه اختلاف

- در رده بندی کلی جیرودیتالیا، آفونسو اولالیو از پرتغال و تیم ویکتوریوس با مجموع زمانی ۳۸:۴۹:۴۴ ساعت پیشتاز است و یوناس وینگه گارد از دانمارک و تیم ویسما با ۲:۲۴ دقیقه اختلاف دوم و فلیکس گال از اتریش و تیم دکاتلون با ۲:۵۹ دقیقه اختلاف سوم هستند.

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ تادی پوگاچار از اسلوونی و تیم الامارات قهرمان شد و دانیل فیلیپه مارتینس از کلمبیا و تیم بورا و گرینت توماس از انگلیس و تیم اینوس دوم و سوم شدند.

- در تاریخ تور جیرودیتالیا که از سال ۱۹۰۹ سابقه برگزاری دارد، فاستو کوپی اسطوره رکابزنی ایتالیا با ۵ قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی رکورد دار است. آلفردو بیندا از ایتالیا با ۵ قهرمانی و یک نایب قهرمانی دوم و ادی مِرکس ستاره اسبق دوچرخه سواری جهان از بلژیک با ۵ قهرمانی سوم هستند.