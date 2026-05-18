جمعی از بسیجیان جهادگر به مناسبت هفته بسیج سازندگی اردوی جهادی عمرانی در روستای قلی برگزار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، همزمان با هفته بسیج سازندگی، اردوی جهادی عمرانی به همت جهادگران قرارگاه عملیات جهادی منطقهای شهید حسن پور حوزه بسیج شهید مطهری بخش سنخواست در روستای قلی برگزار شد و در این اقدام، شیببندی و تعمیر منزل یک خانواده معسر و توانجو انجام شد.
در این ایام و برای کاهش دردهای جنگ، اردوهای جهادی با هدف محرومیت زدایی و تقویت روحیه همبستگی و مشارکت اجتماعی در مناطق کم برخوردار استان اجرا شده است.