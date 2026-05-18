به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امیر کریم زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در نشست خبری که به مناسبت روز میراث فرهنگی گفت: سند هشت بهشت و کاخ عالی‌قاپو به نام میراث‌فرهنگی صادر شدند، برای ریسباف هم اعتباری برای مرمت اختصاص دادیم و امسال هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای مولدسازی جذب کرده‌ایم، طرح مرمت ریسباف آماده شده و طرح محتوایی آن به صورت بین‌المللی فراخوان داده می‌شود تا بهترین موزه منطقه در اصفهان باشد.

سید روح‌الله سیدالعسکری، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان اصفهان هم با اعلام آمار ثبت آثار در سال ۱۴۰۴ گفت: امسال موفق شدیم ۵۷ اثر را در فهرست آثار ملی به ثبت برسانیم که شامل ۲۷ میراث ناملموس، ۸ اثر طبیعی و ۱۵ اثر تاریخی و فرهنگی است. همچنین هدف‌گذاری ما برای راه‌اندازی ۱۵ موزه جدید در استان ادامه دارد.

وی یکی از چالش‌های اصلی این حوزه را مشکلات مربوط به حرائم آثار تاریخی عنوان کرد و افزود: امسال اعتبار مناسبی برای تعیین حرائم اختصاص یافته است و بنا داریم به‌ویژه برای آثار ثبت‌جهانی، حریم دقیق را تعیین و پس از تصویب اعلام کنیم.

وی با اشاره به استقبال گسترده از اماکن تاریخی استان افزود: از آغاز نوروز ۱۴۰۴ تا اسفندماه، با وجود تمام مشکلات و بحران‌ها، یک میلیون و ۹۹۵ هزار و ۷ نفر از آثار و بنا‌های تاریخی استان اصفهان بازدید کردند که نشان از عمق پیوند مردم با هویت و فرهنگشان دارد.

سیدالعسکری سپس به ثبت پرونده معجزه دشت مهیار اشاره کرد و گفت: پرونده ثبت ملی معجزه دشت مهیار ارسال و با موفقیت ثبت شد که به‌زودی با حضور وزیر میراث فرهنگی از آن رونمایی خواهد شد. یکی از وظایف مهم ما پرداختن به مباحث میراث فرهنگی دفاع مقدس است که دشت مهیار نیز نمونه‌ای از این میراث گران‌بهاست.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان اصفهان در ادامه به بحران‌های بی‌سابقه چند ماه اخیر پرداخت و تاکید کرد: در دی‌ماه، اسفند و فروردین با بحران‌هایی مواجه شدیم که تجربه اول ما بود؛ جنگی که تاکنون با این شدت به کشور ما تحمیل نشده بود. در جریان این ناآرامی‌ها و حملات، ۲۸ اثر تاریخی در استان اصفهان آسیب دیدند و بافت‌های تاریخی شهر‌های اصفهان، خوانسار، کوهپایه و شهرضا از این آسیب‌ها بی‌نصیب نماندند.

وی با تأکید بر اقدامات پیش‌گیرانه قبل از شروع بحران افزود: پیش از آغاز جنگ، طرح سپر آبی را اجرا و اشیای ارزشمند موزه‌ای را جمع‌آوری کردیم. این تجربه که از جنگ ۱۲ روزه آموخته بودیم، باعث شد در حوزه اشیا هیچ آسیبی نبینیم و تمام آثار منقول ما در امنیت کامل باشند. با این حال، بنا‌های تاریخی ما دچار مشکلات جدی شدند که نیازمند مرمت فوری است.

سیدالعسکری از تدوین طرح جامع مرمت برای بنا‌های آسیب‌دیده خبر داد و تاکید کرد: بلافاصله پس از فروکش کردن بحران، کارشناسان متعددی را از سراسر کشور دعوت کردیم و سه جلسه کارشناسی تخصصی با محوریت بررسی آسیب‌ها و ارائه راهکار برگزار شد. در نهایت، طرح مرمت برای تک‌تک بنا‌های خسارت‌دیده نوشته شده و به‌زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد تا این میراث ارزشمند را برای آیندگان حفظ کنیم.