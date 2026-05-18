مسابقات قرآنی فرزندان و کارکنان زندانهای خراسان جنوبی به میزبانی شهرستان فردوس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، معاون سلامت، اصلاح و تربیت زندانهای خراسان جنوبی گفت: مسابقات قرآنی فرزندان و کارکنان زندانهای خراسان جنوبی به میزبانی شهرستان فردوس با حضور ۱۰۹ شرکت کننده برگزار شد.
ضیائی فر افزود: شرکت کنندگان در رشتههای یک جزء تا ۳۰ جزء، ترتیل و قرائت، مفاهیم، تفسیر، اذان و نهج البلاغه با هم رقابت کردند.
وی گفت: نفرات برتر هر رشته به مسابقات کشوری راه مییابند.
معاون سلامت، اصلاح و تربیت زندانهای خراسان جنوبی افزود: در این مسابقات سال گذشته، خراسان جنوبی ۸ رتبه برتر کشوری را از آن خود کرده است.