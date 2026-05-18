به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ نرگس رجایی ، ضمن آسیب‌شناسی نظام استاد- شاگردی و گسست نسلی، بر لزوم گذار از وابستگی به بودجه دولتی، توسعه اقتصاد هنر و بهره‌مندی از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها برای تقویت زیرساخت‌های آموزش و معیشت هنرمندان تأکید کرد.

مدیرکل آموزش و ترویج صنایع دستی و هنر‌های سنتی با اشاره به ضرورت بازطراحی نظام انتقال تجربه در صنایع‌دستی افزود: ضعف نظام استاد- شاگردی و کاهش تمایل جوانان به این حوزه، مسئله‌ای شناخته شده است که با برنامه‌ریزی هدفمند برای کارآفرینی، دیجیتال‌سازی و ارائه مشوق‌های معیشتی و بیمه‌ای قابل اصلاح است.

وی با تأکید بر خروج صنایع‌دستی از وابستگی صِرف به بودجه دولتی گفت: هدف ما حرکت به سمت اقتصاد خلاق و اقتصاد هنر است. صنایع‌دستی ایران ظرفیت تبدیل شدن به یکی از موتور‌های مهم اشتغال فرهنگی و صادرات غیرنفتی را دارد.

مدیرکل آموزش و ترویج همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه با بخش خصوصی برای استفاده از منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها خبر داد و افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، شرکت‌ها تابعه باید سالانه درصدی از سود خود را به امور اجتماعی و فرهنگی اختصاص دهند، ما با تدوین دستور العمل در این خصوص و با تشکیل شورای راهبردی مسئولیت اجتماعی و میز‌های تخصصی، این ظرفیت را برای حمایت از آموزش و معیشت هنرمندان پای کار آورده‌ایم.

رجایی همچنین از تشکیل کارگروه «طرح تحول» برای جمع‌آوری ایده‌های نوآورانه استان‌ها خبر داد و بر پیگیری تخصیص اعتبارات آموزش استان‌ها تأکید کرد.