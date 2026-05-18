رقابتهای موتورسواری جایزه بزرگ مانستر انرجی ششمین مرحله از رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در پیست کاتالونیا در شهر مونت ملو اسپانیا برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج کلاسهای مختلف به این شرح اعلام شد:
* موتو تری: (۱۸ دور پیست)
۱- ماکسیمو کیلس از اسپانیا - تیم آسپار و موتور کی تیام ۳۲:۲۸:۹۶۴ دقیقه
۲- آلبارو کارپی از اسپانیا - تیم ردبول آژو و موتور کی تیام ۰:۰۹۴ ثانیه اختلاف
۳- داوید مونیوس از اسپانیا - تیم داینا وولت و موتور کی تیام ۰:۰۹۸ ثانیه اختلاف
* رده بندی کلی موتو تری قهرمانی جهان پس از ششمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:
- انفرادی:
۱- ماکسیمو کیلس از اسپانیا ۱۴۰ امتیاز
۲- آدریان فرناندس از اسپانیا ۷۶،
۳- آلبارو کارپی از اسپانیا ۷۳
- تیمی:
۱- کی تیام اتریش ۱۲۰ امتیاز ۲- هوندا ژاپن ۱۰۰ امتیاز
* موتو تو: (۲۱ دور پیست)
۱- مانوئل گونسالس از اسپانیا - تیم دایناوولت و موتور کالکس ۳۶:۰۶:۲۹۵ دقیقه
۲- سلستینو ویه تی از ایتالیا - تیم بتا تولز و موتور بوسکوسکورو ۰:۲۰۳ ثانیه اختلاف
۳- آیزان گوئه وارا از اسپانیا - تیم پراماک و موتور بوسکوسکورو ۴:۲۰۵ ثانیه اختلاف
* رده بندی کلی موتو تو قهرمانی جهان پس از ششمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:
- انفرادی:
۱- مانوئل گونسالس از اسپانیا ۱۰۴.۵ امتیاز
۲- ایزان گوئه وارا از اسپانیا ۸۶،
۳- سلستینو ویه تی از ایتالیا ۷۳
- تیمی:
۱- کالکس آلمان ۱۳۲.۵ امتیاز ۲- بوسکوسکورو ایتالیا ۹۶ امتیاز ۳- فوروارد سوئیس ۳۰ امتیاز
* موتو جی پی: (۱۲ دور پیست)
۱- فابیو دی جان آنتونیو از ایتالیا - تیم پرتامینا و موتور دوکاتی جی پی ۲۶، ۲۰:۰۶:۲۴۳ دقیقه
۲- فرمین آلداگوئر از اسپانیا - تیم گرسینیو و موتور دوکاتی جی پی ۲۶، ۰:۴۷۷ ثانیه اختلاف
۳- فرانچسکو بانیایا از ایتالیا - تیم لنووو و موتور دوکاتی جی پی ۲۶، ۴:۳۲۰ ثانیه اختلاف
* رده بندی کلی موتو جی پی قهرمانی جهان پس از ششمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:
- انفرادی:
۱-مارکو بتزکی از ایتالیا ۱۴۲ امتیاز
۲- خورخه مارتین از اسپانیا ۱۲۷،
۳- فابیو دی جان آنتونیو از ایتالیا ۱۱۶
- تیمی:
۱- آپریلیا ایتالیا ۱۸۱ امتیاز ۲- دوکاتی ایتالیا ۱۶۵ امتیاز ۳- کی تیام اتریش ۱۱۴ امتیاز