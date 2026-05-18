قهرمانی کیلس، گونسالس و جان آنتونیو در کلاس‌های مختلف

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج کلاس‌های مختلف به این شرح اعلام شد:

* موتو تری: (۱۸ دور پیست)

۱- ماکسیمو کیلس از اسپانیا - تیم آسپار و موتور کی تی‌ام ۳۲:۲۸:۹۶۴ دقیقه

۲- آلبارو کارپی از اسپانیا - تیم ردبول آژو و موتور کی تی‌ام ۰:۰۹۴ ثانیه اختلاف

۳- داوید مونیوس از اسپانیا - تیم داینا وولت و موتور کی تی‌ام ۰:۰۹۸ ثانیه اختلاف

* رده بندی کلی موتو تری قهرمانی جهان پس از ششمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:

- انفرادی:

۱- ماکسیمو کیلس از اسپانیا ۱۴۰ امتیاز

۲- آدریان فرناندس از اسپانیا ۷۶،

۳- آلبارو کارپی از اسپانیا ۷۳

- تیمی:

۱- کی تی‌ام اتریش ۱۲۰ امتیاز ۲- هوندا ژاپن ۱۰۰ امتیاز



* موتو تو: (۲۱ دور پیست)

۱- مانوئل گونسالس از اسپانیا - تیم دایناوولت و موتور کالکس ۳۶:۰۶:۲۹۵ دقیقه

۲- سلستینو ویه تی از ایتالیا - تیم بتا تولز و موتور بوسکوسکورو ۰:۲۰۳ ثانیه اختلاف

۳- آیزان گوئه وارا از اسپانیا - تیم پراماک و موتور بوسکوسکورو ۴:۲۰۵ ثانیه اختلاف

* رده بندی کلی موتو تو قهرمانی جهان پس از ششمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:

- انفرادی:

۱- مانوئل گونسالس از اسپانیا ۱۰۴.۵ امتیاز

۲- ایزان گوئه وارا از اسپانیا ۸۶،

۳- سلستینو ویه تی از ایتالیا ۷۳

- تیمی:

۱- کالکس آلمان ۱۳۲.۵ امتیاز ۲- بوسکوسکورو ایتالیا ۹۶ امتیاز ۳- فوروارد سوئیس ۳۰ امتیاز



* موتو جی پی: (۱۲ دور پیست)

۱- فابیو دی جان آنتونیو از ایتالیا - تیم پرتامینا و موتور دوکاتی جی پی ۲۶، ۲۰:۰۶:۲۴۳ دقیقه

۲- فرمین آلداگوئر از اسپانیا - تیم گرسینیو و موتور دوکاتی جی پی ۲۶، ۰:۴۷۷ ثانیه اختلاف

۳- فرانچسکو بانیایا از ایتالیا - تیم لنووو و موتور دوکاتی جی پی ۲۶، ۴:۳۲۰ ثانیه اختلاف

* رده بندی کلی موتو جی پی قهرمانی جهان پس از ششمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:

- انفرادی:

۱-مارکو بتزکی از ایتالیا ۱۴۲ امتیاز

۲- خورخه مارتین از اسپانیا ۱۲۷،

۳- فابیو دی جان آنتونیو از ایتالیا ۱۱۶

- تیمی:

۱- آپریلیا ایتالیا ۱۸۱ امتیاز ۲- دوکاتی ایتالیا ۱۶۵ امتیاز ۳- کی تی‌ام اتریش ۱۱۴ امتیاز