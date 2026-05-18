مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: در زمان کنونی ۴۵۰ هکتار گلخانه با پیشرفت فیزیکی پنج تا ۹۰ درصد در سطح این استان در حال احداث است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مسعود جعفرنژاد با بیان اینکه این استان از لحاظ توسعه گلخانهها جزو استانهای برتر کشور است افزود: ۴۰۰ هکتار گلخانه در حال بهره برداری در این استان وجود دارد که ۷۵۰ بهره بردار در آنها مشغول به کار هستند و میانگین مساحت گلخانه هر بهره بردار بالای پنج هزار مترمربع است.
وی مهمترین شاخص گلخانههای این استان را بالا بودن تکنیک گلخانهای و وجود گلخانههای مدرن اعلام و اظهار کرد: به عنوان مثال در منطقه آزاد ارس و جلفا گلخانههایی وجود دارد که جزو ۱۰ گلخانه باشگاه برتر دنیا هستند.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی گفت: در صورت تسریع در تخصیص تسهیلات به گلخانههای در دست احداث، سطح گلخانههای در حال بهره برداری استان به حدود یک هزار هکتار میرسد و در چشم انداز پنج ساله هفتم، هدف گذاری برای رسیدن به ۲ هزار هکتار است.
جعفرنژاد ادامه داد: در گلخانه برای تولید هر کیلوگرم محصول حدود ۶۰ لیتر آب استفاده میشود و این میزان در گلخانههای مدرن به ۴۵ تا ۵۰ لیتر میرسد در حالی که تولید این میزان محصول در فضای باز نیاز به ۳۵۰ لیتر آب دارد.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان، با بیان اینکه اولین کارخانه گیاهی (پلنت فکتور) کشور با همکاری شرکتهای دانش بنیان در آذربایجان شرقی راه اندازی شده است گفت: در کارخانه گیاهی میزان مصرف آب به ازای تولید هر کیلوگرم محصول به پنج لیتر کاهش مییابد و تولید به ۱۰ برابر گلخانههای معمولی میرسد.
جعفرنژاد افزود: با وجود اینکه در پلنت فکتور تنوع کشت پایین است ولی میزان تولید بالاست و توسعه این روش در اولویتهای این سازمان قرار دارد به عنوان مثال در گلخانههای معمولی میزان برداشت در هر هکتار حدود ۳۰۰ تُن است در حالی که در کارخانه گیاهی این میزان به سه هزار تن در هکتار میرسد.
وی یادآور شد: در اجرای پلنت فکتور، از ظرفیت و توان علمی شرکتهای دانش بنیان استفاده شده است و دانش آموختگان دانشگاهی به این حوزه ورود پیدا کردهاند.