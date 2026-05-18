مردم شهرستان بختگان کمکهای خود را به ارزش بیش از ۳۵۰ میلیون تومان برای رزمندگان اسلام ارسال کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مردم شهرستان بختگان کمکهای خود را از جمله انواع کنسرو، آب معدنی، خشکبار، آجیل و اقلام خوراکی مورد نیاز به همت خیران و گروههای جهادی تهیه و بستهبندی و برای رزمندگان اسلام در جبهه جنوب ارسال کردند.
این اقلام به ارزش بیش از ۳۵۰ میلیون تومان است که در ادامه موج همدلی و حمایتهای مردمی از رزمندگان جمع آوری شده است.
شهرستان بختگان در شمال شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.