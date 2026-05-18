به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد نجاتیان امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در سازمان نظام پرستاری اظهار کرد: جامعه پرستاری در ایام جنگ تحمیلی اخیر ۱۱ شهید و در جنگ ۱۲ روزه ۵ شهید تقدیم کشور کرده است.

وی افزود: در این ایام برای نیرو‌های داوطلب فراخوان دادیم و ۵ هزار نفر آمادگی خود را اعلام کردند. همچنین از ظرفیت نهاد‌های بین‌المللی برای محکومیت حمله به مراکز درمانی از جمله مکاتبه با شورای حقوق بشر از طریق ICN و تشریح عواقب و خسارات جنگ استفاده شد.

نجاتیان ادامه داد: در این دوره کمترین گلایه را در میان جامعه پرستاری داشتیم و افتخار ما این بود که میزان ترک خدمت پرستاران به حداقل رسید و حتی کمتر از شرایط عادی بود؛ به‌طوری‌که در یک شیفت عادی ممکن است حدود یک درصد پرستاران حاضر نباشند، اما این رقم در جنگ به کمتر از نیم درصد رسید.

وی افزود: با توجه به اینکه افزایش حقوق کارکنان در شش‌ماهه اول سال در حال بازبینی است، انتظار داریم این موضوع به‌صورت جدی اصلاح شود.

نجاتیان همچنین به موضوع کاهش ساعت کاری پرستاران اشاره کرد و گفت: از سال گذشته ساعت کاری کارکنان دولت از ۴۴ ساعت به ۳۰ ساعت در هفته کاهش یافته است و آنچه تحت عنوان دورکاری مطرح می‌شود در عمل برای کارکنان دولت، به‌ویژه پرستاران، قابل اجرا نیست. در واقع این کاهش ساعت کاری است نه دورکاری. پرستاران نیز امکان دورکاری ندارند. در این زمینه مکاتبه‌ای با رئیس‌جمهور انجام شده و موضوع به سازمان اداری و استخدامی ارجاع شده است. طبق اعلام این سازمان، مقرر شده برای پرستاران و نیرو‌های خدماتی که امکان کاهش ساعت کاری در شرایط بحرانی ندارند، امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته شود. همچنین موضوع «فوق‌العاده خاص» نیز در صورت اعلام وزارت بهداشت قابل اجرا خواهد بود و انتظار داریم وزیر بهداشت در این زمینه دستور لازم را صادر کند.