به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ متقاضیان خرید از لحظات اول شروع طرح، تلاش برای ثبت نام را آغاز کرده‌اند، اما سامانه فروش هر ۱۰ دقیقه یکبار ساعت بازگشایی سامانه را به تعویق می‌اندازد.

در این طرح با عنوان مشارکت در تولید، قرار بود ۸ محصول ایران خودرو برای عموم متقاضیان عرضه شود.

موعد تحویل این خودرو‌ها از مهر ۱۴۰۵ تا شهریور ۱۴۰۶ عنوان شده و قیمت خودرو‌ها غیر قطعی است.

