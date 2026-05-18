مأموران انتظامی شهرستان فردوس در کمتر از دو ساعت ۴۰۰ گرم طلاجات گمشده شهروند فردوسی را پیدا کردند و به صاحبش برگشت دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان فردوس گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس و اعلام مفقود شدن بیش از ۴۰۰ گرم طلا در سطح شهر، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان فردوس قرار گرفت.
سرهنگ مریمی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ امام خمینی (ره) فردوس با بهرهگیری از شیوههای نوین پلیسی و رصد دوربینهای مداربسته سطح شهر موفق شدند فردی را که طلاجات را در سطح خیابان پیدا کرده بود شناسایی کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان فردوس گفت: با انجام اقدامات پلیسی، فرد مورد نظر شناسایی و طلاجات مفقود شده کشف و به صاحب آن تحویل داده شد.
سرهنگ مریمی ارزش این طلاجات را هشت میلیارد تومان اعلام کرد گفت: این اقدام به موقع پلیس موجب رضایت و خرسندی شهروند شد.
وی بر آمادگی پلیس برای خدمترسانی به شهروندان تأکید کرد و از مردم خواست: در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.