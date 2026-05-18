مردم بصیر خوزستان در هفتاد و هشتمین شب از اجتماعات مردمی ، ندای الله اکبر در حمایت از رزمندگان مدافع وطن فریاد زدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم ولایتمدار خوزستان در هفتاد و هشتمین شب از اجتماعات مردمی یک بار دیگر با حضور مقتدرانه در میادین و خیابانهای شهرها و روستاهای استان به ندای رهبر فرزانه انقلاب لبیک گفتند.
مردم انقلابی خوزستان در اجتماعات شبانه خود ضمن به اهتزاز دراوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و تصاویر حضرت امام خمینی (ره) و رهبر شهید حضرت امام خامنهای (ره) و حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای، رهبر فرزانه انقلاب ضمن حمایت از رزمندگان مدافع وطن آمادگی خود را در دفاع از میهن اسلامی اعلام کردند.