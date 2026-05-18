بوکسور نوجوان ایران، پس از کسب مقام نخست در مسابقات قهرمانی آسیا ، نشان طلای خود را به شهدای وطن و دانشآموزان میناب تقدیم کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در روز پایانی مسابقات قهرمانی بوکس نوجوانان آسیا در تاشکند ازبکستان، متین چمیپا، نماینده وزن ۵۷ کیلوگرم تیم ملی، با پیروزی مقتدرانه بر بوکسور اردن، مدال طلای قاره آسیا را از آن خود کرد.
متین چمیپا در مورد سطح فنی مسابقات بوکس قهرمانی آسیا، اظهار داشت: خدا را شکر که در این رقابتهای سطح بالا موفق شدم پس از چهار مبارزه دشوار، مدال طلا را به دست آورم. من این مدال ارزشمند را به شهدای راه وطن و به ویژه شهدای عزیز مدرسه میناب که جان خود را فدای ایران کردند، تقدیم میکنم.
وی در ادامه افزود: آنها آرزوها و آیندهای داشتند، اما به شهادت رسیدند؛ تنها آرزوی من این است که همیشه پرچم ایران و ایرانی بالا باشد.
چمیپا در پایان، در رابطه با سلام نظامی تیم ملی نوجوانان به پرچم کشورمان، گفت: ما اینجا هستیم تا برای پرچم ایران بجنگیم، آن را در اوج نگه داریم و همیشه نسبت به آن احترام بیحد و مرزی داشته باشیم.