پخش زنده
امروز: -
مهدکودک لبخند فرشتهها در مجموعه مرکز خدمات جامع سلامت شهید رجایی مهریز افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز گفت: مهدکودک لبخند فرشتهها در مجموعه مرکز خدمات جامع سلامت شهید رجایی مهریز افتتاح شد تا مادران شاغل شبکه بهداشت و درمان بتوانند با آرامش بیشتری کار کنند.
دکتر فلاحتی، با اشاره به دستورالعملهای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اعلام کرد این طرح با هزینه حدود سیصد میلیون تومان و همکاری مدیر مربوط تأسیس شده و ظرفیت پذیرش بالای بیست نفر دارد.
دانش یزدی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد، ضمن تبریک سالروز ازدواج حضرت زهرا (س) و حضرت علی (ع)، بر اهمیت ایجاد مهدکودک برای مادران شاغل تأکید کرد.