پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، از افتتاح موزه بینالمللی طبس و موزه یادبود شکست آمریکا در دشت مهیار اصفهان خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ علی اصغر جعفری امروز در نشستی با اشاره به شعار امسال موزهها در آغاز این روز جهانی و هفته میراث فرهنگی گفت: متأسفانه امسال هفته میراث فرهنگی را در شرایطی برگزار میکنیم که دشمن، به ۱۴۹ مجموعه تاریخی ، ۵۶ موزه ، پنج اثر ثبت جهانی و هفت بافت تاریخی آسیب وارد کرده است که این آسیبهای عمدی ، برخلاف کنوانسیونهای بینالمللی و پروتکلهای یونسکو است .
وی افزود: با وجود آنکه این اماکن دارای نشان سپر آبی بودند، تفکیکی میان اهداف نظامی و غیرنظامی صورت نگرفت و این مسئله ضرورت توجه هر چه بیشتر به حفاظت از میراث فرهنگی را دوچندان میکند.
مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با اشاره به فعالیتهای مشترک موزههای تهران گفت: از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ شورای هماهنگی موزههای تهران با حضور ۳۶ موزه برگزار شد تا تجربهها و ظرفیتهای مشترک میان موزهها به اشتراک گذاشته شود و این روند باید دوباره تقویت شود.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو هم در این نشست گفت : موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس حافظه زنده برای هویت تاریخی ملت ایران است.
حسن فرطوسی افزود : این موزه روایتگر کرامت انسانی و مقاومت مردم ایران است، گنجینهای ارزشمند که می توان از آن به عنوان موزهای برای صلح و آگاهیبخشی عمومی یاد کرد.
وی با تأکید بر رویکرد یونسکو نسبت به موزهها گفت : موزهها زمانی موفق هستند که فضایی برای گفتوگو، شناخت تنوع فرهنگی، توسعه بیننسلی و افزایش تابآوری اجتماعی ایجاد کنند که بر همین اساس ، حفاظت از میراث فرهنگی در شرایط صلح و مخاصمات مسلحانه از اولویتهای مهم یونسکو بشمار میرود.
رئیس ایکوم ایران نیز در ادامه این نشست صمیمانه با اشاره به آسیبهای ناشی از جنگ تحمیلی سوم گفت : در این جنگ تعدادی از موزههای کشور دچار حادثه شدند و امروز جامعه موزهداری در یکی از دشوارترین شرایط خود قرار دارد.
منیر خلقی افزود: موزهها پل ارتباطی میان نسلها و فرهنگها هستند و میتوانند امید، نشاط اجتماعی و وفاق را تقویت کنند. همچنین باید با همافزایی و بهرهگیری از ظرفیتهای دیجیتال، گسستهای ایجادشده در حوزه فرهنگی و اجتماعی را ترمیم کنیم.
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران نیز در این نشست با تأکید بر جایگاه تهران بهعنوان «شهر موزهها» گفت: در شهرداری تهران حدود ۶۰ موزه فعال وجود دارد و تلاش شده است در هر منطقه یک موزه شکل بگیرد تا ظرفیتهای فرهنگی شهر توسعه یابد.
امیر قاسمی افزود : امروز موزهها باید با برگزاری رویدادهای متنوع و طراحی مسیرهای گردشگری، مردم را به بازدید ترغیب و روایت درست مقاومت و تاریخ معاصر را به نسلهای آینده منتقل کنند.
همچنین در این مراسم، پیام ویدئویی «فابیو کاربونه» استاد دانشگاه نورثهمپتون انگلستان با عنوان «نقش موزهها در ترویج صلح بینالمللی و جلوگیری از منازعات» پخش شد.
"موزهها؛ پیونددهنده جهانی گسسته " شعار منتخب امسال برای موزهها در روز جهانی است که هر ساله در ۲۸ اردیبهشت اعلام میشود..