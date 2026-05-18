به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه ۱۰۰۴ شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای حقوقی و حقیقی این شورا، به ریاست دکتر فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در این نشست ضمن قدر دانی از اقدامات و مصوبات شایسته شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان در حوزه تخصصی خانواده و زنان، بر مشارکت قابل‌توجه این شورا با سایر ستادها و شوراهای کشور تأکید کرد و گفت: دو مأموریت «نظارت راهبری» و «تعامل با تشکل‌های مردمی» باید در کانون توجهات این شورا قرار گیرد.

به مناسبت آغاز هزاره دوم جلسات این شورا، نشست ۱۰۰۴ به مرور اهم فعالیت‌ها و دستاوردهای شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان در هزار جلسه گذشته اختصاص یافت.

دکتر فرهمندپور، رئیس شورا، در این جلسه گزارشی جامع از مأموریت‌های شورا بر اساس آیین‌نامه مصوب ارائه کرد که بر چهار محور اصلی «راه‌بینی، راهبردی، راهبری و هدایت‌گری، و راه‌سنجی» استوار بود.

وی در این گزارش به تعداد مصوبات، اهم موضوعات مطروحه در جلسات پیشین و همچنین یادکردی از حدود ۱۷۰ نفر از اعضایی که طی سال‌های گذشته در این شورا عضویت داشته‌اند، اشاره کرد.

رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان در ادامه به تشریح فعالیت‌های انجام‌شده طی حدود ۲۸ ماه اخیر توسط ستاد و شورا پرداخت و بر ادامه مسیر راهبردی شورا در جهت تحقق اهداف کلان فرهنگی و اجتماعی در حوزه خانواده و زنان تأکید نمود.

در پایان این جلسه، اعضای حاضر ضمن بررسی اهم وظایف شورا، نظرها و پیشنهادهای کارشناسی خود را در رابطه با چگونگی انجام مؤثرتر این وظایف و ارتقای نقش‌آفرینی شورا در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور مطرح کردند.