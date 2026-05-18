در سفر معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور , ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سرعین افتتاح و آئین اهدای نمادین اسناد مالکیت دولتی و اسناد دارای اشکال نیز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت:برای ۱۰۰ باب مغازه در بازار سنتی اردبیل که در معرض تخریب قرار داشتند، سند صادر شده که امکان تعمیر و مرمت این واحد‌ها را فراهم آورد. همچنین برای حدود ۱۰۰ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی نیز سند مالکیت اخذ شده است..

حسن بابایی افزود: اختلاف چندین ساله ۴۲ روستا در محدوده شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و پارس نیز حل و فصل شده و برای آنها سند صادر شد.

وی در پایان با تأکید بر گستردگی اراضی کشاورزی استان اردبیل، خواستار همکاری مردم و مسئولان برای اخذ سند تک‌برگی برای زمین‌های زراعی شد و خاطرنشان کرد: این اقدام از بروز بسیاری از اختلافات و جرائم در حوزه اراضی کشاورزی جلوگیری کرده و مانع از تشکیل پرونده در محاکم قضایی خواهد شد.

حجت الاسلام حسین کثیرلو رئیس کل دادگستری استان اردبیل نیز با اشاره به دو اقدام راهبردی این سازمان اظهار داشت: قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول و اجرای قانون حدنگاری (کاداستر) نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع بسیاری از جرائم و اختلافات ملکی داشته است.

وی افزود: هماهنگی میان مجموعه‌های قضایی و ثبت اسناد عامل اصلی پیشرفت امور و کسب موفقیت در برنامه‌های ثبتی است و فعالسازی برخی قرارگاه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی برای رفع مشکلات استانی یک ضرورت انکارناپذیر محسوب می‌شود.