سخنگوی تنظیم بازار جهاد کشاورزی خوزستان گفت: ما به صورت هفتگی ۵۰ قلم کالا را قیمتگذاری میکنیم. این کار میتواند تقریبا همه کالاهای سبد خانوار را تحت پوشش قرار بدهد؛ این کار برای اولین بار در کشور در استان خوزستان انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالامیر نیرومند با اشاره به آخرین وضعیت بازار اظهار کرد: اگر بخواهیم نگاهی به بازار بیندازیم، هیچ کمبودی در کالاهای کشاورزی مشاهده نمیشود. تمام کالاهایی که مورد نیاز بازار است، در شبکه فروشگاههای زنجیرهای و شبکه بنکداری و خردهفروشی به وفور یافت میشود.
وی افزود: دو اقدام جدید در استان در حال انجام است. اولین اقدام، درج قیمت مصرفکننده بر روی بستههای گوشت مرغ است که از کشتارگاه خارج میشود. از این پس مردم میتوانند قیمت مرغ را روی بستهها مشاهده کنند. دومین اقدام، تشکیل کمیته قیمتگذاری در اتاق اصناف است. این کمیته هر هفته و شنبه به شنبه برای ۵۰ قلم کالای پرمصرف سبد خانوار، حداقل و حداکثر قیمت را تعیین میکند.
نیرومند ادامه داد: قیمتهای تعیینشده هر هفته روزهای پنجشنبه و شنبه از طریق جراید، روزنامهها و صداوسیما اعلام میشود. هر هفته با حضور تمام تشکلها، اتحادیهها، اصناف و دستگاههای نظارتی این کار انجام میشود. این کار برای اولین بار در کشور در استان خوزستان انجام میشود و ما به صورت هفتگی ۵۰ قلم کالا را قیمتگذاری میکنیم. این کار میتواند تقریبا همه کالاهای سبد خانوار را تحت پوشش قرار بدهد.
سخنگوی تنظیم بازار جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به ذخایر استراتژیک گفت: ذخایر استراتژیک به میزان کافی موجود است و هیچ دغدغه و نگرانی در خصوص کمبود کالا نداریم. به هر میزان که بازار کشش داشته باشد، کالا از انواع مختلف قابل تامین است و ذخیرهسازی به میزان مناسب انجام شده است.
نیرومند، در خصوص روند بازرسیها نیز بیان کرد: مجتمع بازرسی به عنوان پایلوت در استان خوزستان با مدیریت اداره کل تعزیرات حکومتی تشکیل شده است. تیمهای بازرسی از ادارات صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف در این مجتمع جمع میشوند و کارهای نظارتی را در قالب گشتهای مشترک انجام میدهد و هر دستگاه نیز به صورت مستقل بازرسیها را در سطح بازار انجام میدهد. با متمرکز شدن رسیدگی به پروندهها و بازرسی، از موازیکاری جلوگیری شده و کار با سرعت و دقت بیشتری انجام میشود.
قیمت مرغ و توزیع گوشت منجمد
وی در خصوص قیمت مصوب مرغ مصوب گفت: قیمت مرغ روی بستهها درج میشود و مردم از قیمت آن مطلع خواهند شد. این یک گام بسیار بزرگ است که در استان خوزستان برای اولین بار در این مقطع زمانی برداشته شده است. اگر گرانفروشی وجود داشته باشد، دستگاههای نظارتی وارد شده و برخوردهای لازم را انجام میدهند. در خصوص قیمت مرغ باید گفت که این قیمت این کالا روزانه تعیین میشود. کمیته قیمتگذاری در استانداری با حضور اتحادیه مرغداران، تعزیرات و استانداری، قیمت آن را به صورت روزانه تعیین و به کشتارگاه اعلام میکند. باید پذیرفت که هزینه تولید مرغ افزایش یافته است.
نیرومند، درباره میزان توزیع مرغ منجمد برای تنظیم بازار گفت: گوشت مرغ منجمد هم از طریق شرکت پشتیبانی امور دام توزیع میشود. این توزیع به صورت سیار و ثابت در فروشگاههای زنجیرهای و فروشگاههای سطح شهرستانهای استان انجام میشود و به هر شهرستان متناسب با جمعیت آن سهمیه تعلق میگیرد. توزیع مرغ منجمد تا زمانی که بازار به ثبات نسبی برسد، به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و قطع نمیشود.
وضعیت روغن و شکر
سخنگوی تنظیم بازار جهاد کشاورزی خوزستان در خصوص وضعیت روغن اظهار کرد: بازار روغن کاملاً اشباع است و ذخایر استراتژیک نیز موجود است. فعلاً ضرورتی به استفاده از ذخایر استراتژیک نداریم و روغن با قیمت درج شده روی بستهها در همه جا قابل تهیه است. در مورد شکر، خوزستان خود از تولیدکنندگان عمده شکر است. شکر و قند با قیمت جدید درج شده روی بستهها، هم به صورت فله و هم بستهبندی در بازار عرضه میشود.
نیرومند گفت: مردم هیچ دغدغه و نگرانی در خصوص کالا نداشته باشند. کالا به میزان کافی در تمام شبکه موجود است و ذخایر استراتژیک ما نیز تکمیل است. هیچ نگرانی در خصوص تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز سبد خانوار وجود ندارد.