به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتاب «خیام ستاره‌ای در نیشابور» تلاش کرده است در قالب روایتی داستانی، زنده و قابل لمس برای مخاطب نوجوان، خیام را نه در قاب یک نام بزرگ، بلکه در مسیر رشد یک انسان کنجکاو به تصویر بکشد.

کودک پرسش‌ها، شاعر اعداد

این کتاب در ظاهر، زندگی‌نامه عمر خیام است؛ اما در باطن، نوعی سفر روایی در امتداد شکل‌گیری ذهنی است که بعد‌ها هم‌زمان در سه قلمرو علم، فلسفه و شعر اثر گذاشت. روایت از نیشابور آغاز می‌شود؛ شهری که در این اثر نه فقط یک جغرافیا، بلکه یک زیست‌بوم فکری و فرهنگی است. خانه‌ای ساده، پدری خیمه‌دوز، مادری نگران و مهربان و کودکی که به جای بازی‌های معمول، با سایه‌ها، نور و پرسش‌های بی‌پایان سرگرم است. نویسندگان از همان ابتدا، خیام را در موقعیتی قرار می‌دهند که ویژگی اصلی‌اش «پرسیدن» است؛ پرسشی که نه از سر بازیگوشی، بلکه از جنس جست‌وجوی قانون‌های پنهان جهان است.

در این روایت، مکتب‌خانه‌های نیشابور تنها محل آموزش خواندن و نوشتن نیستند؛ بلکه صحنه نخستین رویارویی خیام با تفاوت میان «حفظ کردن» و «فهمیدن» هستند. او کودکی است که به پاسخ‌های آماده قانع نمی‌شود. معلم‌ها از پرسش‌های او خسته می‌شوند، اما همین خستگی، نشانه تولد ذهنی است که قرار است بعد‌ها در تاریخ علم ایران و جهان جایگاهی متمایز پیدا کند.

در ادامه، مسیر روایت از کودکی به نوجوانی و جوانی خیام می‌رسد؛ جایی که جهان او از حیاط مکتب‌خانه فراتر می‌رود و به فضای گسترده‌تری از اندیشه و تجربه وارد می‌شود. بازار کتاب‌فروشان نیشابور، شب‌های مطالعه زیر نور شمع، و مواجهه با کتاب‌هایی در حوزه نجوم و ریاضیات، بخش‌هایی از این جهان تازه‌اند. خیام در این دوره دیگر فقط یک کودک پرسشگر نیست؛ او به تدریج به ذهنی تبدیل می‌شود که می‌کوشد میان نظم عدد‌ها و بی‌قراری جهان، ارتباطی کشف کند. نویسندگان در این بخش‌ها، او را «شاعری در میان عددها» تصویر می‌کنند؛ تصویری که بعد‌ها در زندگی علمی و ادبی او معنا پیدا می‌کند.

یکی از ویژگی‌های مهم این کتاب، پرداختن به روابط انسانی خیام در کنار رشد علمی اوست. دوستی‌ها، گفت‌و‌گو‌ها و حتی اختلاف‌نظر‌های او با چهره‌هایی، چون حسن صباح و خواجه نظام‌الملک، در قالب صحنه‌هایی داستانی روایت شده‌اند؛ صحنه‌هایی که در آنها سه نگاه متفاوت به سیاست، علم و جامعه در کنار هم قرار می‌گیرند. این بخش‌ها به‌ویژه برای مخاطب نوجوان، بستری فراهم می‌کنند تا بفهمد اندیشه تنها در خلوت شکل نمی‌گیرد، بلکه در گفت‌و‌گو، تضاد و تجربه‌های جمعی نیز ساخته می‌شود.

در بخش‌های میانی کتاب، خیام از نیشابور به اصفهان می‌رود؛ سفری که در روایت، تنها یک جابه‌جایی جغرافیایی نیست، بلکه ورود به مرحله‌ای تازه از بلوغ فکری است. رصدخانه اصفهان در این اثر، نه صرفاً یک مکان علمی، بلکه نماد تلاش برای فهم دقیق‌تر جهان است. خیام در کنار دیگر دانشمندان، به اندازه‌گیری حرکت ستارگان و خورشید می‌پردازد و از دل همین تلاش‌ها، یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های علمی تاریخ ایران، یعنی تقویم جلالی، شکل می‌گیرد. کتاب این فرآیند را با زبانی ساده و روایی توضیح می‌دهد، بی‌آن‌که وارد پیچیدگی‌های تخصصی شود، اما در عین حال اهمیت آن را برای فهم نظم زمان و جایگاه علم در زندگی انسانی برجسته می‌کند.

مردی که جهان را سوال کرد

نویسندگان تلاش کرده‌اند از خیام تصویری انسانی ارائه دهند؛ انسانی که هم می‌داند و هم نمی‌داند، هم پاسخ دارد و هم سؤال، هم در مرکز توجه علمی قرار می‌گیرد و هم در تنهایی‌های فکری خود فرو می‌رود. این نگاه انسانی، او را از یک چهره صرفاً تاریخی یا نمادین خارج می‌کند و به شخصیتی قابل لمس برای مخاطب امروز تبدیل می‌سازد.

یکی از محور‌های محتوایی مهم کتاب، تأکید بر «پرسشگری» است. خیام در این روایت، بیش از هر چیز با پرسش‌هایش تعریف می‌شود. پرسش‌هایی درباره طبیعت، زمان، عدالت، و معنای زندگی. کتاب به‌طور غیرمستقیم نشان می‌دهد که علم از همین پرسش‌های ساده آغاز می‌شود؛ از نگاه کردن به سایه، از توجه به حرکت ماه، از تردید در پاسخ‌های آماده. این رویکرد، کتاب را به اثری آموزشی تربیتی نیز تبدیل کرده است، بدون آن‌که لحن مستقیم آموزشی داشته باشد.

در بخش پایانی روایت، خیام به چهره‌ای پخته‌تر و آرام‌تر تبدیل می‌شود؛ دانشمندی که در عین دستاورد‌های بزرگ علمی، نگاهش همچنان به پرسش‌های بنیادین زندگی دوخته شده است. رباعی‌های او در این مرحله، بیش از هر زمان دیگری رنگ تأمل و اندیشه به خود می‌گیرند. او جهان را نه در قالب پاسخ‌های قطعی، بلکه در قالب پرسش‌های پایدار می‌بیند؛ پرسش‌هایی که پایان ندارند و دقیقاً به همین دلیل، ارزشمندند.

کتاب «خیام ستاره‌ای در نیشابور» نوشته گروه مولفان در ۶۴ صفحه و از سوی انتشارات برکه منتشر شده است.