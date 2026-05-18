فرماندار پردیس از برنامه‌ریزی برای افتتاح و تحویل مرحله‌ای ۴ هزار واحد مسکن مهر و اقدام ملی تا هفته دولت خبر داد و گفت: این طرح‌ها می‌تواند در کاهش و کنترل قیمت مسکن تأثیرگذار باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا طاهرخانی افزود:در راستای دستورات رئیس‌جمهور و تأکیدات استاندار تهران بر تسریع در اجرای طرحهای عمرانی و مسکن، روند تکمیل واحد‌های مسکن مهر و طرح اقدام ملی در شهر پردیس با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.

وی افزود: مسئولان این طرحها با اشاره به تأثیر بهره‌برداری از واحد‌های جدید بر بازار مسکن ا اعلام کردند، تلاش بر این است که در گام نخست، همزمان با سوم خرداد، حدود ۲ هزار واحد مسکونی افتتاح و به متقاضیان تحویل شود.

طاهرخانی بیان کرد: همچنین برنامه‌ریزی شده است تا هفته دولت نیز ۲ هزار واحد دیگر در شهر پردیس به بهره‌برداری برسد و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

فرماندار پردیس افزود: در کنار طرحهای مسکن، اجرای پل و تقاطع غیرهمسطح در فاز ۹ پردیس نیز از دیگر طرح‌های عمرانی در دست اجراست که با هدف تسهیل عبور و مرور و کاهش مشکلات ترافیکی شهروندان احداث شده و به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.