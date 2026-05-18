پخش زنده
امروز: -
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: با توجه به وزش باد شدید و نفوذ گردوغبار به جو منطقه هشدار سطح نارنجی هواشناسی تا پایان هفته در استان صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه،علیمحمد زورآوند گفت: بررسی و توصیف وضعیت جوی نشان میدهد که جو منطقه همچنان تا روز پنجشنبه تحت تأثیر امواجی کوتاه و ناپایدار خواهد بود که وزش باد حاصل از این امواج که طی ساعاتی از روزهای دوشنبه و پنجشنبه شدید خواهد بود، بهتدریج شرایط را برای نفوذ غبار به جو استان فراهم میکند.
او افزود : غبار ناشی از این پدیده، در اوایل روزهای سهشنبه و جمعه در نیمه غربی و مطابق معمول در مناطق مرزی استان غلظت بیشتری خواهد داشت.
وی با بیان اینکه مخاطرات اصلی این شرایط جوی شامل وزش باد شدید و گردوغبار است، ادامه داد: موج اول این مخاطره از بعدازظهر روز دوشنبه (۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵) آغاز شده و تا ظهر روز سهشنبه (۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵) ادامه خواهد داشت.
زورآوند اضافه کرد: شروع مخاطره در موج دوم از بعدازظهر روز پنجشنبه (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) خواهد بود و زمان پایان آن برای ظهر روز جمعه (اول خرداد ۱۴۰۵) پیشبینی شده است که منطقه اثر آن کل استان، بهویژه نیمه غربی و مناطق مرزی است.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: در این مدت احتمال شکستن درختان و سقوط اشیا از ارتفاع، احتمال وقوع خسارت بهخصوص به سازههای سبک و موقت، کاهش کیفیت هوا، کاهش میزان دید و همچنین کندی در تردد وسائط نقلیه وجود دارد.
وی بر تقویت پوشش گلخانهها و اطمینان از استحکام سازههای سبک و موقت، اجتناب از توقف در محل سازههای نیمهکاره یا زیر درختان فرسوده تاکید کرد .
همچنین پرهیز از فعالیت یا قرار گرفتن در معرض هوای آلوده بهخصوص برای خردسالان و سالمندان، احتیاط در رانندگی و پرهیز از سفرهای غیرضرور توصیه می شود .
وی بر آمادگی دستگاههای اجرایی نیز باید با آمادگی کامل و اطلاعرسانی بهموقع را از طریق رسانههای محلی تاکیدکرد .