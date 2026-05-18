توجه به نیازهای جوانان زمینه ساز توسعه کشور
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان بوشهر با اشاره به اهمیت برنامه ریزی هدفمند برای نسل جوان، اظهار کرد: توجه به نیازها و دغدغههای جوانان، زمینه ساز توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استان خواهد بود و لازم است همه دستگاههای اجرایی در این مسیر نقش آفرینی کنند.
وی با تاکید بر اهمیت تسهیل ازدواج جوانان افزود: امروز یکی از مطالبات جوانان، کاهش موانع اقتصادی و فرهنگی ازدواج است و بدیهی است ازدواج، مولفه اثر گذار برای تقویت و تحکیم بنیان خانوادههاست.
استاندار بوشهر تاکید کرد: در همین راستا توسعه برنامههای آموزشی پیش از ازدواج، ترویج فرهنگ ازدواج آسان، حمایت از زوجهای جوان و افزایش دسترسی به خدمات مشاوره تخصصی باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
زارع یادآور شد: به تبع آسیبهای اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، اشتغال جوانان نیز تخت تاثیر قرار گرفته است، بنابراین باید با برنامهریزی مناسب و هماهنگی مطلوب برای پایداری اشتغال جوانان اقدامات لازم به عمل آید اگر چه از سوی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش فنی و حرفهای، صمت و سایر دستگاههای ذیربط این موضوع مهم در حال پیگیری است.
ارائه و تحلیل آخرین وضعیت جمعیتی، ازدواج و طلاق، بررسی وضعیت پرداخت وامهای ازدواج در سال ۱۴۰۴، گزارش خدمات مشاورهای ازدواج توسط اداره کل بهزیستی و نظام روانشناسی استان از مهمترین موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد.