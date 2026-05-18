سرپرست دانشگاه سمنان روند انعقاد قراردادهای پژوهشی ، دستاوردهای پارک علم و فناوری ، تحصیلات تکمیلی و برنامههای عمرانی این دانشگاه را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مسعود نصیری گفت: دانشگاه سمنان در بخش پژوهش توانست رتبه ۱۸ و در بخش مدیریت رتبه ۴ را در کشور کسب کند.
سرپرست دانشگاه سمنان تصریح کرد: در بخش قراردادهای پژوهشی نیز بیش از ۲۴۰ قرارداد با بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان اعتبار در سال ۱۴۰۴ منعقد شده است.
وی افزود: هدف ما این است که جذب دانشجویان بین المللی را به صورت کنترل شده و تحت نظر آموزش دانشگاه ادامه بدهیم تا به صورت پایدار این دانشجویان را داشته باشیم.