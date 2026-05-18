معاون وزیر کشور گفت: تسهیلگری برای راهاندازی خط تولید واحد فولاد در شهرک صنعتی ویان کبودراهنگ وارد مرحله نهایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ مهدی دوستی در بازدید میدانی از این مجتمع تولیدی افزود: این مجموعه بزرگ صنعتی قادر به تامین نیازهای فولادی منطقه غرب کشور است و میتواند نقش مؤثری در پویایی صادرات به کشورهای همسایه غربی را ایفا کند.
او تصریح کرد: موقعیت راهبردی این مجتمع در کنار جاده ارتباطی غرب کشور و همچنین همجواری با مجتمعهای فولاد در شهرک صنعتی ویان کبودراهنگ، چالش تامین مواد اولیه را برای این واحد تولیدی به حداقل رسانده و این ویژگی رقابتی مهمی برای راهاندازی سریعتر خطوط تولید آن محسوب میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با تأکید بر ضرورت رفع موانع پیشروی واحدهای صنعتی نیمهتمام، گفت: همه مشکلات و موانع موجود بر سر راه این مجتمع با هماهنگی دستگاههای اجرایی استان و وزارت کشور شناسایی و در دستور کار قرار گرفته است و تلاش میشود با رفع سریع این موانع، خط تولید واحد فولاد در کبودراهنگ در کوتاهترین زمان ممکن وارد مرحله بهرهبرداری شده و چرخه تولید در آن به حرکت درآید.
مهدی دوستی افزود: بهرهبرداری از چنین طرحهایی علاوه بر اشتغالزایی پایدار برای جوانان منطقه، به تعادلبخشی به زنجیره تامین فولاد در غرب کشور و افزایش قدرت صادراتی ایران کمک خواهد کرد.
او تصریح کرد: بهرهبرداری و راهاندازی این واحد صنعتی برای ۳۰۰ نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد میکند.