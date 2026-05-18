رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از برپایی محافل بزرگداشت دومین سالگرد شهدای خدمت با محوریت اجتماعات شبانه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجتالاسلام موسوی در نشست هماهنگی دومین سالگرد شهادت شهید جمهور، آیتالله سیدابراهیم رئیسی و سایر شهدای خدمت در استان گفت: این برنامهها امسال با شعار محوری «شهید جمهور، جانفدای ایران» در جایجای استان همزمان با سراسر کشور برگزار میشود.
وی افزود: مراسم محوری در شهرکرد روز چهارشنبه سیاُم اردیبهشتماه در امتداد اجتماعات شبانه مردم در شبهای حماسه و اقتدار، با میزبانی امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون (س) برگزار خواهد شد.
موسوی گفت: از استانداری خواسته شده است که مدیران و کارکنان ادارات و نهادها و زیرمجموعههای مردمی آنها را برای حضور پررنگ و گسترده در این محفل معنوی به یاد شهدای خدمت، به خط کند.
وی با تصریح اینکه فضاسازی ادارات و نهادها و محیطهای اطراف و مسیر و محل برگزاری مراسم نیز از طریق استانداری به روابط عمومیهای ادارات ابلاغ میشود، گفت: یکی از وزرای دولت شهید رئیسی برای سخنرانی در محفل محوری استان در شهرکرد حضور خواهد داشت.
موسوی بر اتخاذ تدابیر لازم برای برپایی نظیر این مراسم در سراسر استان تأکید و بیان کرد: انتظار میرود که فضاسازی محیطی و نیز برنامههای سالگرد شهادت شهید رئیسی و شهدای خدمت در استان با مشارکت همه مجموعههای دولتی و مردمی در شأن این شهدای بزرگوار و نمونه در کشور باشد.
در این جلسه نمایندگان هر یک از دستگاههای اجرایی و مجموعههای مردمی نسبت به استفاده حداکثری از ظرفیت مجموعه خود برای برپایی هر چه باشکوهتر مراسم دومین سالگرد شهادت شهید رئیسی و سایر شهدای خدمت اعلام آمادگی کردند.