پخش زنده
امروز: -
اردوی آمادگی تیمهای جودو نونهالان و نوجوانان کشور برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در سالن شهید مصطفی شیخالاسلامی چالوس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اردوی آمادگی تیمهای جودو نونهالان و نوجوانان کشور برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیایی درسالن شهید مصطفی شیخالاسلامی چالوس برگزار شد.
سومین اردوی جودوی نونهالان و نوجوانان کشور با معرفی برترینها در رقابتهای آسیایی ۱۰ تیرماه در اردن برگزار میشود.
ملیپوشان جودو برکت تلاش و تمرین پهلوانی را را ارادت خاص به شهدا میدانند به همین منظور با حضور در منزل شهید ورزشکار مصطفی شیخالاسلامی تمرین پهلوانی را در کنار خانواده معزز ایشان رقم زدند. این دیدار قاب ماندگاری از پیوند دوباره قهرمانان میدان با اسطورههای ایثار بود.
قابل ذکر است قبل از مسابقات آسیای اردن قرار ملی پوشان جودو پنج شنبه ۳۱ اردیبهشت به مسابقات رنکینگ الجزایر اعزام شوند.
گزارش از ایوب رضوانی :