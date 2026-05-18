سارق ۱۸۶ گرم طلا در آران و بیدگل دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل گفت: در پی اعلام سرقت طلا از منزل یکی از شهروندان شهرستان و گزارش مفقود شدن ۱۸۶ گرم طلا، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
سرهنگ قدرتالله صالحان افزود: با بررسیهای تخصصی، جمعآوری اطلاعات موجود در صحنه سرقت و بهرهگیری از اقدامات فنی و اطلاعاتی، هویت یکی از مظنونان اصلی این سرقت شناسایی شد.
وی ادامه داد:پس از شناسایی محل اختفای متهم، مأموران در عملیاتی هدفمند موفق به دستگیری وی شده و در بازرسیها بخشی از طلاهای مسروقه را کشف کردند.
سرهنگ صالحان، ارزش طلاهای سرقت شده را حدود ۳۶ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: پس از اعتراف فرد دستگیر شده به سرقت و تشکیل پرونده، متهم برای ادامه رسیدگی قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مجرمان افزود: پلیس با جدیت و در چارچوب قانون با هرگونه تعرض به امنیت و اموال شهروندان مقابله میکند و اجازه نمیدهد، افراد سودجو آرامش و امنیت جامعه را خدشهدار کنند.