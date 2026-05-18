به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیرکل امور مالیاتی فارس گفت: هرگونه درخواست غیرموجه دریافت وجه نقد و کارت به کارت، غیرمجاز است و مردم می‌توانند در راستای مطالبه اجتماعی، گزارش تخلفات مالیاتی را از طریق مرکز ارتباط مردمی این اداره کل با شماره تماس ۱۵۲۶ اعلام کنند.

حمیدرضا منتظری افزود: کسب درآمد و پرداخت نکردن مالیات، استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان، تفاوت بین نوع شغل درج شده روی رسید دریافتی از دستگاه کارتخوان با نوع شغل واقعی، صادر نکردن فاکتور و صدور فاکتور‌های غیر واقعی برخی از روش‌های معمول فرار مالیاتی است.

وی بیان داشت: همچنین درخواست غیرموجه دریافت وجه نقد و کارت به کارت، کم اظهاری درآمد به سازمان امور مالیاتی، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر و استفاده از چندین دفتر یا نرم افزار حسابداری از دیگر مصادیق فرار مالیاتی است.

مدیر کل امور مالیاتی فارس گفت: همچنین هم استان‌ها می‌توانند تخلفات مالیاتی را از طریق سامانه سوت زنی در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir ثبت کنند.