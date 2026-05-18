خانوادههای اهدا کننده عضو در شمال فارس با حضور مسئولان مورد تقدیر قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان آباده گفت: خانواده های اهدای عضو در این شهرستان با حضور مسئولان و کادر درمان بیمارستان امام خمینی مورد تقدیر قرار گرفتند.
نیکو افزود: پارسال گروه پیوند اعضای بیمارستان ابوعلی سینا شیراز، مقدمات پیوند عضو ۹ بیمار مرگ مغزی را در بیمارستان امام خمینی آباده فراهم کردند و این خانوادهها با اهدای عضو بستگانشان، جان بسیاری از بیماران را نجات دادند.
همچنین کشاورز رئیس بیمارستان امام خمینی در آباده بیان کرد: هر بیمار مرگ مغزی میتواند با پیوند اعضای خود از جمله کبد، کلیه، قلب، ریه، پوست، قرنیه و سایر اندامها جان بیش از هشت نفر را نجات دهد.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.