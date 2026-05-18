به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دکتر صابر ابو مریم، تحلیلگر مسائل بین‌الملل و رئیس بنیاد فلسطین پاکستان سفر اخیر دونالد ترامپ به چین را «شکستی جدی» برای واشنگتن توصیف کرد و گفت: آمریکا در دستیابی به اهداف اصلی خود در این سفر ناکام مانده است.

این تحلیلگر امور سیاسی پاکستان در تحلیلی درباره نتایج سفر رئیس جمهور آمریکا به چین اظهار داشت: طبق گزارش ها، دو طرف نتوانستند درباره توقف خرید نفت ایران از سوی چین به توافق دست یابند و واشنگتن در اعمال فشار بر پکن در این زمینه موفق نبوده است.

ابو مریم همچنین گفت" هیچ بیانیه یا توافق مشترکی برای افزایش فشار بر ایران در موضوع تنگه هرمز تدوین نشد و این مسئله نیز از محور‌های ناکام گفت‌و‌گو‌ها بود. به گفته این تحلیلگر پاکستانی، مذاکرات دو کشور در حوزه تعرفه‌های تجاری نیز بدون نتیجه مشخص پایان یافت و اختلافات اقتصادی میان دو طرف همچنان پابرجاست. وی افزود: ترامپ در پرونده تایوان نیز نتوانست امتیازی از چین دریافت کند و پکن مواضع پیشین خود را حفظ کرده است.

رئیس بنیاد فلسطین پاکستان با اشاره به گفت‌و‌گو‌های دو طرف درباره فناوری هوش مصنوعی گفت: «در موضوع هوش مصنوعی تنها رایزنی‌های اولیه برای همکاری احتمالی انجام شد و هیچ توافق نهایی به دست نیامد.»

ابو مریم همچنین تصریح کرد که در موضوع خرید هواپیما‌های بوئینگ نیز انتظارات آمریکا محقق نشد و گفت‌و‌گو‌ها صرفاً درباره خرید حدود ۲۰۰ فروند هواپیما بوده؛ در حالیکه ترامپ پیشتر از توافقی بسیار بزرگتر و در سطح ۵۰۰ فروند سخن گفته بود. این تحلیلگر پاکستانی معتقد است نتایج این سفر نشان می‌دهد رقابت راهبردی میان آمریکا و چین همچنان عمیق و پیچیده باقی مانده و دو طرف در مهمترین پرونده‌های سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی فاصله قابل توجهی با یکدیگر دارند.