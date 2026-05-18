پخش زنده
امروز: -
استاندار یزد در پیامی، سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) و روز ملی ازدواج را گرامی داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در پیام بابایی آمده:
بسماللهالرحمنالرحیم
> «وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً» (روم - ۲۱)
اول ذیالحجه، سالروز پیوند آسمانی و مبارک اسوه زهد و تقوا، حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و مظهر حیا و پاکدامنی، حضرت فاطمه زهرا (س)، فرصتی مغتنم برای توجه به ارزشهای والای خانواده و ترویج فرهنگ مقدس ازدواج در جامعه است؛ پیوندی بیبدیل که پایدارترین ائتلاف عالم و زیباترین الگو برای تشکیل خانوادهای بر پایه محبت، صداقت و معنویت به شمار میرود.
نامگذاری این روز سراسر نور به عنوان «روز ملی ازدواج»، یادآور این نکته مهم است که سلامت، پویایی و تعالی هر جامعه، در گرو شکلگیری خانوادههای سالم، پایدار و بااصالت است. مردم شریف و متدین استان یزد همواره در طول تاریخ به اصالت، پایبندی به تحکیم بنیان خانواده و حفظ سنتهای اصیل اسلامی و ایرانی شهره بودهاند.
امروز، تحقق جامعهای جوان و پویا در راستای سیاستهای کلان کشور و قانون «جوانی جمعیت»، نیازمند عزم همگانی برای تسهیل امر ازدواج جوانان است. رفع موانع پیشروی جوانان، کاهش تشریفات زائد، ترویج «ازدواج آسان، بههنگام و پایدار» و همچنین همراهی و همافزایی خیران، نهادهای فرهنگی و دستگاههای اجرایی، از اولویتهای اساسی استان دارالعباده یزد میباشد.
اینجانب با تبریک این روز فرخنده و هفته ازدواج به همه مردم شریف استان یزد، بهویژه جوانان برومند و زوجهای جوان، از درگاه خداوند متعال برای همگان زندگی مشترکی سرشار از عشق، برکت، موفقیت و آرامش در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) مسألت مینمایم. امید است با الگوگیری از سبک زندگی علوی و فاطمی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر کانونهای خانواده در جامعه اسلامیمان باشیم.
محمد رضا بابایی
استاندار یزد