پخش زنده
امروز: -
تصویر کلاهبردار تصادفهای ساختگی خانگی با دستور قضایی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری فردی که با صحنهسازی تصادف، از شهروندان اخاذی میکرد خبر داد و گفت: در پی شکایات مردمی در خصوص فردی که با ترفند تصادفهای ساختگی اقدام به اخاذی میکرد، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت، متهم شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ کارآگاه حسن علیاکبری افزود: برابر دستور مقام قضایی، تصویر متهم منتشر شده و از مالباختگانی که از وی شکایت دارند درخواست میشود به شعبه اول بازپرسی دادسرای کهندژ اصفهان مراجعه کنند.