به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری فردی که با صحنه‌سازی تصادف، از شهروندان اخاذی می‌کرد خبر داد و گفت: در پی شکایات مردمی در خصوص فردی که با ترفند تصادف‌های ساختگی اقدام به اخاذی می‌کرد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت، متهم شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ کارآگاه حسن علی‌اکبری افزود: برابر دستور مقام قضایی، تصویر متهم منتشر شده و از مالباختگانی که از وی شکایت دارند درخواست می‌شود به شعبه اول بازپرسی دادسرای کهندژ اصفهان مراجعه کنند.