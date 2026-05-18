بررسیها حاکی از تداوم عبور متناوب امواج تراز میانی جو طی هفته جاری میباشد که سبب برخی ناپایداریهای همرفتی در برخی از نقاط (به ویژه نواحی شمالی استان) بصورت رگبار و رعدوبرق و وزش باد نسبتا شدید تا شدید و پدیده گردوخاک خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرعت وزش باد طی امروز و فردا (سه شنبه) در استان شدید خواهد بود به طوریکه در برخی مناطق سرعت باد لحظهای به بیش از ۸۰ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید، وزش باد نسبتا شدید تا شدید و احتمال پدیده گردوخاک کم و بیش تا پایان هفته تداوم خواهد داشت.
با توجه به خروجی فعلی مدلها ناپایداریهای همرفتی طی ساعات عصر و اوایل امشب در برخی مناطق بویژه مناطق شمالی استان موجب رگبار و رعدوبرق خواهد شد، اما طی ساعات عصر سه شنبه تا صبح چهارشنبه در اغلب مناطق استان احتمال بارشهای رگباری و رعدوبرق پیش بینی میشود.
لذا هشدار سطح زرد شماره ۱۲ اداره کل هواشناسی استان به دلیل مخاطرات ناشی از وزش باد نسبتا شدید تا شدید و گردوخاک و همچنین احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق صادر شده است و تا پایان هفته معتبر میباشد.