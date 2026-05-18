عضو هیئت مدیره صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته گفت: برای حضور شرکتها و فناوران در نمایشگاهای صنایع پیشرفته خارجی ۱.۵ میلیارد تومان و برای شرکتهای داخلی ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات اعطا میشود.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای مهدی فرنیان بر ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای حضور شرکتهای فناور ایران در عرصههای بین المللی برای توسعه بازار و فروش محصولات تاکید کرد و گفت: صندوق در زمینه تامین مالی هوش مصنوعی نیز همکاریهای جدی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز کرده است.
وی افزود: صندوق حمایت از صنایع پیشرفته مستقیم در هیچ طرحی حضور پیدا نمیکند ولی آنچه انجام میشود، نهادسازی برای تامین مالی است و بدین منظور سهامدار برخی صندوقهای پژوهش و فناوری است.
به گفته فرنیان؛ صندوق در بیش از دو دهه از فعالیت خود، علاوه بر حمایت از تولید، حمایتهایی در راستای توسعه محصول و توسعه بازار نیز داشته است.
وی ادامه داد: در این زمینه برای حضور شرکتها و فناوران در نمایشگاهای صنایع پیشرفته خارجی ۱.۵ میلیارد تومان و برای شرکتهای داخلی ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات اعطا میشود و بزودی این مبالغ افزایش نیز خواهند یافت.
فرنیان افزود: شرکتهای فناور در شرایط کنونی انتظار دارند بستری نوین با بهرهگیری از ظرفیت هوش مصنوعی در قالب نمایشگاه دائمی فراهم شود تا امکان معرفی بهتر توانمندیها و محصولات آنان در بازارهای هدف ایجاد شود.
آمادگی همکاری سازمان توسعه تجارت در تمامی زمینههای بین المللی
همچنین قنادزاده معاون سازمان توسعه تجارت ایران نیز با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت در حدود ۴۰ کشور مرکز تجاری دارد و مجموعه وظایفی نیز برای آنها ایجاد کرده است، گفت: تمام ظرفیتهای تجاری برای فعالیت این دفاتر فراهم است و نیاز این است که استفاده بهتری از این ظرفیتها صورت پذیرد.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای سازمان توسعه تجارت میتواند در حمایت از شرکتهای صنایع پیشرفته در کنار صندوق حمایت از صنایع پیشرفته قرار گیرد، تصریح کرد: در زمینه ایجاد مراکز تجاری تخصصی نیز میتوان فعالیتهای شایانی کرد و سازمان توسعه تجارت آماده همکاری در زمینه توسعه فناوری و تجارت در همه زمینههای بین المللی است.