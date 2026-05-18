مردم ولایتمدار و بیدار شهرستان پردیس، در هفتاد و هشتمین شب پس از عروج ملکوتی رهبر فقید انقلاب، با تجمعی پرشور بار دیگر بر تداوم راه جهاد و ایستادگی در برابر متجاوزان تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پردیس، شب گذشته میادین اصلی این شهرستان بار دیگر شاهد حضور مردمی بود که با گذشت ۷۸ شب از فاجعه دردناک شهادت رهبر عظیم‌الشان انقلاب، همچنان بر عهد خود استوار مانده‌اند. مردم پردیس در این قرار شبانه، با شعار‌های لبیک یا امام ثابت کردند که سرمای هوا و گذشت زمان، ذره‌ای از حرارت عشق آنها به آرمان‌های انقلاب و رهبر جاویدانشان نکاسته است.

شرکت‌کنندگان در این تجمع حماسی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مجاهدت‌های حکیمانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بر حمایت قاطع خود از حضرت آیت‌الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای تاکید کرده و اعلام داشتند که در شرایط حساس جنگ تحمیلی سوم، گوش به فرمان رهبری برای دفاع از کیان جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت هستند.