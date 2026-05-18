شهردار تهران با بیان اینکه پرچمی که شما در جام جهانی برافراشته نگه می‌دارید، امروز مایه افتخار بسیاری در کشور‌های دیگر و حتی در خود آمریکاست، گفت: آینده ایران درخشان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا زاکانی در جمع اعضای تیم ملی فوتبال ایران، با اشاره به شرایط دشوار کشور در ماه‌های اخیر، حضور ملی‌پوشان در جام جهانی را روی دیگر سکه ایستادگی ملت ایران دانست و آینده کشور را درخشان توصیف کرد.

زاکانی در این دیدار که پیش از سفر تیم ملی به جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد، با بیان اینکه شرایط کشور در ۱۱ ماه گذشته عادی نبوده است، گفت: ایران دو جنگ بزرگ را پشت سر گذاشت و خسارت‌های سنگینی دید؛ شهادت رهبر انقلاب، کودکان معصوم میناب، فرماندهان و مردم ضایعه کمی برای کشور نبود.

تقدیر شهردار تهران از ملی پوشان فوتبالیست

وی با اشاره به حضور تیم ملی فوتبال ایران در میادین جهانی با یاد «کودکان شهید میناب» اظهار کرد: با همه وجود از شما ملی پوشان تشکر می‌کنم که در میادین بین‌المللی پرچم مظلومیت این کودکان را به دست گرفتید. شما امروز نمایندگی ملتی را می‌کنید که ملتی سرافراز است.

زاکانی تأکید کرد: با وجود جنایات گسترده علیه ایران و مردم، امروز هیچ‌یک از خواسته‌های دشمن عملی نشده و کشور برخلاف میل آنان، گرفتار فروپاشی و تجزیه نشد.

شهردار تهران افزود: دشمن امروز می‌خواهد آنچه را که در جنگ نتوانست به دست آورد، با فشار محقق کند.

او رمز ایستادگی ایران را اعتقاد، ایمان و میهن‌دوستی از جنس استقلال‌طلبی و پایبندی به اصول دانست و گفت: همین عوامل باعث شده ایران جایگاه ممتازی در جهان داشته باشد و حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی، روی دیگر این مبارزه است.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود درباره آینده کشور اظهارکرد: آینده ایران درخشان است. این سخن به معنای نبود مشکل نیست، بلکه به معنای آن است که ما در ایران بن‌بست نداریم. نمونه کوچک آن، اداره شهر تهران است؛ مسیری که متفاوت از گذشته و مبتنی بر چارچوبی جدید طی می‌شود.

زاکانی با اشاره به وضع مالی پایتخت گفت: امروز تهران نه تنها بدهکار نیست، بلکه در موقعیت فعال و پیشرو قرار دارد. حجم قرارداد‌های جاری ما در تهران بالغ بر ۲۵۰۰ همت، معادل یک‌دهم نقدینگی کشور است. البته در کشور مشکل ناشی از جنگ داریم، اما راه‌های متنوعی برای اداره کشور وجود دارد.

وی خطاب به ملی‌پوشان افزود: پرچمی که شما در جام جهانی برافراشته نگه می‌دارید، امروز مایه افتخار بسیاری در کشور‌های دیگر و حتی در خود آمریکاست. برافراشته شدن پرچم ایران افتخاری برای همه ما و به‌طور ویژه برای شما ملی پوشان است.

شهردار تهران در بخش پایانی صحبت‌های خود درباره درخواست‌های سرمربی تیم ملی فوتبال مبنی بر ایجاد تسهیلات برای احداث کمپ‌های تیم ملی نیز خاطرنشان کرد: کمک به ساخت کمپ‌های تیم ملی فوتبال وظیفه ماست و همکارانم برای تحقق آن همت خواهند کرد.