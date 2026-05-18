فهرست کد تعرفه‌های مشمول ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز برای واردات کالا‌های ضروری، شامل مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید، به‌روز‌رسانی شد.

به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، سامانه جامع تجارت اعلام کرد، پیرو اطلاعیه اجرای بند (۵١) مصوبه شماره ۲۰۰/۴۰۰۰۰۰ مورخ ١۴۰۴/١۲/١١ شورای عالی امنیت ملی با موضوع بسته مقاومت سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی، فهرست کالا‌های مشمول استفاده از محل تامین ارز بدون انتقال ارز «از محل بند ۹ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات - موضوع بند ۵١ بسته مقاوم سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» به روزرسانی شد.

برای اطلاع از فهرست اینجا کلیک کنید.