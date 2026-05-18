علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در ارتباط با اخبار خوب این وزارت خانه در حوزه دندان پزشکی گفت: برای کودکان زیر ۱۴ سال در روستا‌ها و همه مادران باردار خدمات رایگان دندانپزشکی در مراکز ما انجام می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در این حوزه برای سال تحصیلی جدید برنامه‌ای مفصل در حوزه پیشگیری با آموزش پرورش داریم و برنامه ریزی کرده‌ایم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در حوزه دهان و دندان برخی از نهاد‌ها وسازمان‌ها و خیریه‌ها اعلام آمادگی کردند. مثلا با بنیاد علوی تفاهم نامه مشترکی امضا کردیم تا بتوانیم خدمات رایگان و بسیار ارزان قیمت داشته باشیم.

رئیسی درباره آمادگی همه جانبه وزارت بهداشت گفت: در گذشته نشان دادیم و همچنین عمل کردیم. در جنگ تحمیلی حتی یک خدمت در مراکز ما نظیر واکسیناسیون، مراقبت‌ از مادران باردار و نوزادان، بهداشت محیط و حرفه‌ای کم نشد و باز هم به همه همکاران اعلام کردیم که همچنان باید آماده باشند.

وی ادامه داد: برنامه ریزی ما این است که جنگ تمام نشده و کاملا آماده‌ایم و این قول را به مردم می‌دهیم که در حوزه مراقبت‌ها و در حوزه بهداشت و درمان هیچ کمبودی نداریم و ایجاد نمی‌شود.