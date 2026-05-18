به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روابطعمومی شرکت گاز استان اصفهان اعلام کرد: به اطلاع شهروندان شهر اصفهان میرساند به علت تعمیرات شبکه، جریان گاز خیابان سروش، کوچههای تحویلیان، سروش آذر، شهید علی خمسه و بنبستهای منتهی به آن روز سهشنبه مورخ ۲۹ اردیبهشت از ساعت ۹ صبح تا ۲۲ قطع خواهد شد.
با تشکر از مساعدت و همراهی مشترکان، تقاضا میشود در این مدت شیرهای وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارید.