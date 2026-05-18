به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روح اله عمادی در بازدید از مراحل نهایی ساخت و تکمیل پل عنافچه گفت: با تلاش شبانه‌روزی عوامل اجرایی عملیات عمرانی این پروژه به پایان رسیده و مراحل پایانی شامل تکمیل تجهیزات و ایمن‌سازی در حال انجام است و بزودی و روکش آسفالت و خط کشی نهایی هم انجام می‌شود.

وی همچنین ضمن قدردانی از تلاش پیمانکاران، مهندسان و عوامل اجرایی پروژه، ابراز امیدواری کرد با تکمیل نهایی این پل شاهد افزایش ایمنی مسیر، کاهش زمان سفر و توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه باشیم.

ساخت پل عنافچه از سال ۱۴۰۰ بر روی رودخانه کارون آغاز شده است و دارای ۴۲۶ متر می‌باشد که با بهره برداری از آن جمعیتی حدود ۲۳ هزار نفر از ساکنان منطقه از آن بهره‌مند خواهند شد.