موسسه خیریه محبان‌ام‌البنین کبیر یزد به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) مبلغ ۲۵ میلیون تومان را برای مشارکت در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همزمان با سالروز ازدواج فرخنده حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س)، صدیقه پورامینی مدیرعامل موسسه خیریه محبان‌ام‌البنین کبیر یزد با حضور در دفتر ستاد مردمی دیه استان یزد، مبلغ ۲۵ میلیون تومان را برای مشارکت در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اهدا کرد.

مدیرعامل این موسسه خیریه در خصوص این اقدام خداپسندانه گفت: کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اقدامی ارزشمند در راستای بازگرداندن آرامش به خانواده‌هایی است که به دلیل مشکلات مالی از حضور عزیزان خود محروم شده‌اند و امیدواریم این کمک بتواند گره‌ای از مشکلات این خانواده‌ها باز کند.

وی افزود: سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) فرصت مغتنمی برای ترویج فرهنگ همدلی، نوع‌دوستی و دستگیری از نیازمندان در جامعه است و خوشحالیم که در این روز مبارک توانستیم سهم کوچکی در این امر خداپسندانه داشته باشیم.

گفتنی است موسسه خیریه محبان‌ام‌البنین کبیر یزد از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را آغاز کرده و در زمینه‌هایی همچون تأمین بسته‌های معیشتی، کمک‌هزینه تهیه جهیزیه، تهیه دارو برای بیماران نیازمند و همچنین مشارکت در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد فعالیت دارد و در مناسبت‌های مختلف سال با اهدای کمک‌های خیرخواهانه در این امر خداپسندانه مشارکت می‌کند.