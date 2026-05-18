به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،شعله اعلایی، مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه گفت: وجود نشریه‌های علمی و پژوهشی در دانشگاه‌ها، از ابزار‌های ارتقاء جایگاه علمی و پژوهشی در محیط دانشگاه است.

وی افزود: نشریات علمی بستری مناسب برای ارائه دستاورد‌های تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه است که به رشد و تولید علم و تبادل اندیشه و گسترش دانش کمک می‌کند.

وی عنوان کرد: اصلی‌ترین وظیفه یک نشریه علمی، انتقال یافته‌های جدید از محقق به جامعه علمی است.

مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر ۸ نشریه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه منتشر می‌شود.

وی افزود: یکی از همین نشریه‌های موفق این دانشگاه، نشریه مطالعات رفتار محیط در معماری هست که از سال ۱۴۰۳ به صورت فصل نامه منتشر می‌شود.

محور‌های اصلی این نشریه شامل موضوعات معماری، شهرسازی، روانشناسی محیط و علوم تربیتی هست که یک نشریه میان رشته‌ای به حساب می‌آید.

اعلایی در پایان اظهار داشت: دانشگاهی که نشریات قوی و اثرگذاری دارد، به طور خودکار باعث جذب اساتید برجسته و دانشجویان مستعد در سراسر جهان می‌شود.