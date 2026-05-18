گروه جهادی چشم پزشکی کیمیاگران به مددجویان شهرستان کهگیلویه خدمات چشم پزشکی رایگان ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با هدف خدمات رسانی پزشکی به مناطق محروم و کم برخوردار، به همت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گروه جهادی چشم پزشکی کیمیاگران قرارگاه حاح عبدالله والی تهران به مدت ۱۱ روز با سفر به مناطق محروم کهگیلویه و بویراحمد به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان خدمات پزشکی رایگان ارائه میدهند.
رئیس کمیته امداد شهرستان کهگیلویه گفت: این کاروان جهادی چشمپزشکی به مدت ۱۱ روز در ۱۰ بخش و شهرستان استان، به بیش از ۵ هزار مددجوی کمیته امداد استان خدمات رایگان چشمپزشکی و اپتومتری ارائه میدهند.
عبدالخالق آرامش دوست افزود: معاینه، تشخیص بیماریهای چشمی و اهدای عینک رایگان از اقدامات گروه چشمپزشکی کیمیاگران در مناطق محروم و کم برخوردار استان است.
علی ندامی چشم پزشک گروه جهادی گفت: مناطق لیکک بهمئی ممبی دهدشت چرام قلعه ریسی لوداب مارگون پاتاوه و یاسوج نقاط هدف خدمت جهادگران در استان است
ندامی با بیان اینکه این خدمات چشم پزشکی به مدت ۱۱ روز تا ۳۱ اردیبهشت ماه ادا دارد افزود: غربالگری چشمی، درمان بیماریهای چشمی، معاینه کم بینی، دوربینی و تجویز عینک رایگان با بیش از ۱۸۰ فرم از مهمترین خدمات رایگان این گروه جهادی است.