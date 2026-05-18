عملیات احداث و آسفالت راه روستایی قنبر باغی – گسک به طول ۱.۱ کیلومتر در شهرستان اسفراین شتاب گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رئیس اداره نظارت بر ساخت راههای فرعی و روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گفت: اجرای عملیات احداث و بهسازی محور روستایی قنبر باغی – گسک به طول ۱.۱ کیلومتر و با ۱۵۵ میلیارد ریال اعتبار درحال اجراست.
ابراهیم محمدزاده افزود: در قالب این طرح تاکنون عملیات خاکبرداری به حجم حدود ۱۰ هزار مترمکعب و خاکریزی به میزان ۱۲ هزار مترمکعب انجام شده و همزمان اجرای ابنیه فنی شامل سه دستگاه پل لولهای، دو دستگاه پل دالی یکمتری و یک دستگاه پل باکسی یک دهانه در دستور کار قرار گرفته است.
وی میزان پیشرفت فیزیکی پروژه احداث و آسفالت محور روستایی قنبر باغی – گسک را حدود ۳۰ درصد اعلام و اظهارکرد: این محور نقش مهمی در تسهیل تردد ساکنان روستاهای منطقه و ارتقای سطح خدمات حملونقل جادهای ایفا خواهد کرد.