مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان از محکومیت بیش از هشت میلیارد و ۷۶۶ میلیون ریالی یک متخلف به دلیل حمل کالای قاچاق در امیدیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی طیبی گفت: پرونده حمل کالای قاچاق شامل ۱۷۳ دستگاه تبلت اندروید ساخت چین، ۱۰ تی شرت و ۳ عدد کیف دستی در شعبه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان امیدیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: شعبه پس از بررسی محتویات پرونده، اقرار صریح متهم و ناتوانی وی در ارائه مدارک قانونی ورود کالا به کشور اتهام انتسابی را محرز دانست و متخلف را علاوه بر ضبط کالا‌های قاچاق مکشوفه به نفع دولت، به پرداخت هشت میلیارد و ۷۶۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

طیبی تصریح کرد: این پرونده پس از کشف محموله قاچاق توسط ماموران پلیس آگاهی شهرستان امیدیه در محور زیدون ـ سردشت به امیدیه و ارسال آن به تعزیرات حکومتی، مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی اظهار کرد: پس از قطعیت رای و وصول جریمه قانونی، نسبت به آزادی خودرو اقدام خواهد شد