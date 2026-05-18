مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان از کشف و ضبط یک محموله بزرگ روغن جامد قاچاق در شهرستان خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، بهمن جعفری اظهار کرد: شب گذشته، بر اساس گزارش مردمی و در پی انجام گشت مشترک، تعداد حدود ۱۰۰۰ حلب روغن جامد ۵ کیلویی به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد ریال در یک انبار در شهرستان خرم‌آباد کشف و ضبط شد.

وی بیان کرد: این عملیات با همکاری سربازان گمنام امام زمان(عج) در سپاه خرم آباد و کارشناسان حوزه معاونت نظارت و بازرسی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان انجام شد و اقلام کشف‌شده پس از صورت‌جلسه و طی مراحل قانونی، برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح تحویل شد.

جعفری با قدردانی از همکاری مردم در شناسایی و اعلام موارد مشکوک، تأکید کرد: صیانت از بازار و مقابله با قاچاق و احتکار کالاهای اساسی و استراتژیک از اولویت‌های جدی دستگاه‌های نظارتی استان است و با هرگونه اخلال در نظام توزیع کالا بدون اغماض برخورد خواهد شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان از همه شهروندان،به‌ویژه هم‌استانی‌های عزیز،خواست در صورت مشاهده هرگونه قاچاق، احتکار، اختفا یا نگهداری غیرقانونی کالاهای اساسی، موضوع را از طریق شماره‌های ۱۱۰، ۱۱۳، ۱۱۴ و ۱۲۴ گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.