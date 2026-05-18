به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره آخرین اقدام‌های حقوقی و سیاسی وزارت امور خارجه برای تثبیت حقوق و حاکمیت کشورمان بر تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز از آبراه‌های مهم برای کل جهان است و ما برای صیانت از تردد ایمن از این مسیر همیشه تلاش کردیم.

‌تلاش ما، تردد ایمن از تنگه هرمز

سخنگوی نهاد سیاست خارجی افزود: همچنان تلاش می‌کنیم که تردد از تنگه هرمز با ایمنی کامل انجام شود. ایران و عمان خود را موظف می‌دانند که درباره این موضوع مسئولیتشان را انجام دهند.

تجاوز باعث اتخاذ رویه جدید ما شد

آقای بقائی تاکید کرد: تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران؛ باعث شد که ما برای دفاع از حاکمیت سرزمینی، رویه جدیدی را اتخاذ کنیم.

تماس مستمر با طرف عمانی

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد: در تماس مستمر و مذاکره با طرف عمانی هستیم که سازوکاری که این هدف را محقق کند تدوین کنیم. هفته گذشته، دیداری کارشناسی در مسقط برگزار شد و تماس‌ها میان ایران و عمان در این باره ادامه دارد.

رویکرد امارات در تعامل با دشمن صهیونی باعث فراموشی ما از دشمن اصلی نمی شود

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره انتشار گزارش هایی درباره رویکرد امارات در تعامل به دشمن صهیونیستی گفت: انتشار این گزارش ها باعث نمی شود که ما فراموش کنیم، دشمن اصلی کدام سمت است.

امارات از اتفاقات درس بگیرد

آقای بقائی در نشست خبری با فراخوان کشورهای همسایه به مراقبت درباره دسیسه های دشمن افزود: اماراتی ها باید از اتفاق هایی که در سه ماه گذشته افتاد، درس بگیرند؛ وقتی دیدند آمریکا برای آنان امنیت نیاورد و حاصل این عادی سازی ها جز اینکه رژیم صهیونیستی را جری تر کرده، نتیجه ای نداشته است.

گلایه از کشورهای همسایه

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی تاکید کرد: از این که برخی کشورهای منطقه، سرزمینشان را به طرف های متجاوز داده اند، بسیار گلایه مندیم.

امنیت منطقه در گروی امنیت درون زا

آقای بقایی همچنین گفت: رسیدن به امنیت در منطقه، مستلزم تلاش برای ایجاد امنیت درون زا است.

حق ایران برای غنی سازی بر مبنای موافقت نامه ان.پی.تی

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: حق ایران برای غنی سازی بر مبنای موافقت نامه ان.پی.تی شناسایی شده و نیازی نیست طرف دیگری این حق را شناسایی کند.

مواضع اصولی نظام سرلوحه ماست

آقای بقائی همچنین گفت: با اطمینان اعلام می کنم در هر گامی، مواضع اصولی نظام را پیش خواهیم برد.

‌گمانه زنی پیرامون خروج مواد غنی شده یا تعلیق غنی سازی واقعیت ندارند

این دیپلمات ارشد کشورمان درباره گمانه زنی ها پیرامون طرح های پیشنهادی امریکا به ویژه خروج مواد غنی شده و یا تعلیق غنی سازی گفت: این گمانه زنی ها، جدید نیست؛ ما همواره اعلام کرده ایم که این ها واقعیت ندارد.

گفت و گوها ادامه دارند نه مقطعی

آقای بقائی با بیان این که گفتگوها مقطعی نیست بلکه ادامه دار است؛ افزود: بعد از اینکه ما طرح ۱۴ ماده ای را دادیم؛ باوجود این که طرف آمریکایی اعلام کرد مردود است، ما از طرف پاکستانی نکات اصلاحی آنها را دریافت کردیم؛ یعنی بعد از ارسال پیشنهاد ها با مجموعه ای از پیشنهادهای طرف مقابل رو به رو شدیم و دوباره نکات ما هم منتقل شد.

امان از انتشار خبرهای به نقل از منابع آگاه

سخنگوی وزارت امور خارجه، درباره گمانه زنی رسانه ها درباره ۵ اصل مدنظر آمریکا درباره توافق با ایران: امان از اخباری که به نقل از منابع آگاه منتشر می شود!

باید دسترسی به دارایی های ما آزاد شود

آقای بقائی در نشست خبری همچنین گفت: مطالبات ما برای هر گونه فرایند دیپلماتیک روشن است؛ فرض کنید، درباره آزادسازی دارایی ها؛ این «مطالبه» بحق ماست؛ ما انتظار نداریم طرف مقابل به ما پول بدهد! بلکه باید دسترسی به دارایی های ما آزاد شود.

‌سخنگوی نهاد سیاست خارجی افزود: این قاعده درباره رفع تحریم ها هم صدق می کند؛ این مطالبات از جانب هیئت مذاکره کننده ایرانی به طور جدی درحال پیگیری است .

خوب بلدیم که چطور پاسخ تجاوز را دهیم

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره قریب الوقوع بودن حمله دوباره آمریکا به ایران و پاسخ ایران به این تجاوز احتمالی : در صورت کوچک ترین خطایی، خوب بلدیم که چطور پاسخ دهیم.



‌با تهدید و فشار نمی توانند ما را از پیگیری حقوق مان منصرف کنند

آقای بقائی در نشست خبری خاطرنشان کرد: یکی از ابزارهای آمریکا، تهدید و فشار اقتصادی است اما دیدند که با تهدید و فشار نمی توانند ما را از پیگیری حقوقمان منصرف کنند و در میز مذاکره هم فارغ از تهدیدها، منافعمان را پیش می بریم.

آمریکا طرف معتبر تلقی نمی شود

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی همچنین گفت: آمریکا طرفی است که به عنوان "طرف معتبر" تلقی نمی شود؛ اظهارات ضد و نقیض مقامات این کشور باعث شده هیچ کشوری دیدگاه های آمریکا را جدی نگیرند.

آقای بقائی افزود: ما هم با سوءظن شدید در هر رویداد دیپلماتیک حاضر می شویم و سوابق و پیشینه آنان را درباره تکرار اقدام های گذشته شان در نظر میگریم؛ اما این باعث نمی شود که بدون اعتماد به نفس و توکل در فرایند دیپلماتیک حاضر شویم.

حمله کویت به شناور ایرانی قابل قبول نبود

سخنگوی وزارت امور خارجه : حمله کویت به شناور ایرانی و دستگیری اتباع ایرانی، ناپذیرفتنی و ناشایست بود.

آقای بقائی در نشست خبری: فضاسازی رسانه ای در این باره برای ما قابل درک نیست چون با توجه به روابطی که با کویت داشتیم انتظار می رفت در تعامل با هم ، مسئله را پیگیری کنیم.

امیدواریم کویت هر چه زودتر اتباع کشورمان را آزاد کند.

آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با نخست وزیر جدید عراق

‌آقای بقائی همچنین گفت: به نخست وزیر محترم عراق تبریک می گویم و عراقی هرچه آبادتر و رو به تعالی را آرزو می کنم.

قطعنامه سوم ضد ایرانی بر اساس الگوی دو قطعنامه پیشین یعنی «نادیده گرفتن واقعیت‌ها» در حال ارائه است

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی از جانب آمریکا افزود: این سومین تلاش برای تدوین قطعنامه علیه ایران است، قطعنامه نخست که به تصویب رسید بسیار رسواکننده بود، از این جهت که واقعیت‌ها را وارونه جلوه داد و فقط ایران را مخاطب قرار داد.

‌آقای بقائی در نشست تاکید کرد: قطعنامه دوم نیز با وتوی چین و روسیه مواجه شد که براساس رویکردی مسئولانه بود.

‎سخنگوی نهاد سیاست خارجی خاطرنشان کرد: قطعنامه سوم بر اساس الگوی دو قطعنامه پیشین یعنی «نادیده گرفتن واقعیت‌ها» در حال ارائه است.

‌آقای بقائی همچنین گفت: شورای امنیت نمی‌تواند صرفا ایران را متهم به ناامن سازی کند؛ ما در تماس مستمر با کشورها به ویژه چین و روسیه هستیم؛ آنها به خوبی می‌دانند عامل ناامنی در دریاها «آمریکا» است و خودشان هم اعتراف کردند که دزد دریایی هستند.

شکایت از آمریکا بابت دخالت در امور داخلی و تحریم ها

آقای بقائی در نشست خبری گفت: حدود دو روز قبل درباره جنگ اخیر، لایحه‌ای را در دیوان داوری ایران و آمریکا بابت دخالت آمریکا در امور داخلی کشورمان و تحریم‌ها ثبت کردیم که مراحل آن در حال پیگیری است.

‎بقائی افزود: روندهای حقوقی، روندی زمانبر و مستلزم استمرار است؛ نخستین اقدام، مستندسازی جنایت‌های آمریکاست که از همان ساعت های نخست، انجام داده ایم.

بقائی تاکید کرد: درباره تجاوز اخیر به ویژه درباره جنایت مدرسه میناب که ابعاد جدیدی از آن کشف شده است؛ نزد مراجع بین‌المللی شکایاتی را ثبت کردیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه: همچنین نزد سازمان جهانی بهداشت؛ جنایت علیه مراکز درمانی را ثبت کردیم.

تقلیل مسئله مدیریت و تردد ایمن از تنگه هرمز انحراف از اصل موضوع

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تصمیم ایران برای کسب درآمد از تنگه هرمز نیز گفت: تقلیل مسئله مدیریت و ترتیبات جدید برای اطمینان از تردد ایمن در تنگه هرمز به موضوع مالی، انحراف از اصل موضوع است.

‌آقای بقائی در نشست افزود: ‎طبیعی است که هر کشور ساحلی بابت خدماتی که ارائه می‌دهد، هزینه‌هایی را دریافت کند اما اصل موضوع، اطمینان از تردد ایمن و اقدام برای حفظ امنیت ملی است.

ایجاد سازوکار تردد ایمن هزینه‌ دارد

سخنگوی نهاد سیاست خارجی تاکید کرد: این که ایران و عمان به عنوان دو کشور ساحلی، سازوکاری را بر اساس حقوق بین‌الملل برای تردد ایمن ایجاد کنند، حتما هزینه‌هایی را در پی دارد.

صادر نشدن روادید برای برخی از اعضای تیم فوتبال کشورمان قابل قبول نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری همچنین گفت: تصمیم گیری درباره حضور تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی انجام و صدور روادید هم وظیفه فیفا است.

‌آقای بقائی افزود: دیروز دیداری در این باره در ترکیه با مدیران فوتبال ایران و فیفا برگزار شد ‌و در این باره اطمینان هایی داده شده است.

سخنگوی نهاد سیاست خارجی درباره احتمال کارشکنی در ورود تیم ملی فوتبال کشورمان به جام جهانی تاکید کرد: اینکه گفته می شود ممکن است برای برخی از اعضای تیم، روادید صادر نکنند قابل قبول نیست و ما هم هر کاری از دستمان بربیاید برای حضور موفق تیم ملی فوتبال در این رقابت ها انجام خواهیم داد.

اقدامات آمریکا در آب های آزاد مصداق دزدی دریایی

سخنگوی وزارت امور خارجه: طرفی که باعث ناامنی در آب‌های آزاد شده و مانند دزد دریایی اقدام می‌کند آمریکاست.

لزوم تدوین سازوکار تردد ایمن از تنگه هرمز

آقای بقائی در نشست خبری گفت: ما هم معتقدیم باید زمینه‌های لازم برای تردد ایمن در تنگه هرمز فراهم شود و علت اصرار ما برای سازوکار تردد ایمن برای همین است که مانع تکرار حوادث دو سه ماه اخیر شویم.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی تاکید کرد: چین به عنوان کشوری که اقتصاد بزرگ دارد حتما حق دارد در این باره از آمریکا برای تردد ایمن کشتی هایش، مطالبه کند.

شکاف میان کشورهای همسایه، باعث تضعیف منطقه

سخنگوی وزارت امور خارجه: هرگونه شکاف میان کشورهای همسایه، باعث تضعیف منطقه و سوءاستفاده طرف‌های ثالث خواهد شد.

با کشورهای منطقه در تماسیم

آقای بقائی در نشست خبری درباره آخرین وضع روابط ایران با کشورهای عربی نیز گفت: نخستین سفر وزیر امور خارجه بعد از جنگ، به یک کشور عربی منطقه یعنی عمان بود؛ ما با کشورهای منطقه در تماسیم و تلاش می کنیم که به روابط با این کشورها بر اساس اصل حسن همجواری ادامه دهیم.

‌سخنگوی نهاد سیاست خارجی افزود: متوجه ایم که به علت اقدام های آمریکا و رژیم صهیونیستی و عملکرد بد کشورهای منطقه، روابط؛ دچار زخم شده است اما باید این زخم‌ها را ترمیم کرد.

ادعای حمله به کشتی کره جنوبی را بررسی می کنیم

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین گفت: درباره ادعای حمله به کشتی کره جنوبی در خلیج فارس: برای ما هم این پرسش مطرح است که از طرف کدام طرف انجام شده است.

‎آقای بقائی با اشاره به گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه ایران و کره جنوبی افزود: تاکید کردیم که مثل هر اتفاق دیگری که در این منطقه روی دهد آن را بررسی خواهیم کرد.

برخی طرف‌ها از هیچ اقدامی مانند، عملیات پرچم دروغین فروگذاری نمی‌کنند؛

سخنگوی نهاد سیاست خارجی هشدار داد: همه باید به این موضوع توجه کنند که برخی طرف‌ها از هیچ اقدامی مانند، عملیات پرچم دروغین فروگذاری نمی‌کنند؛ عملیات پرچم دروغین بار‌ها اتفاق افتاده است.

دیپلماسی ما هوشمندانه است

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره احتمال از سر گرفته شدن جنگ تاکید کرد: تردید نکنید که دیپلماسی ما هوشمندانه است و در عین حال قرار نیست مقهور رفتار‌های ضد و نقیض طرف‌های مقابل شویم.

در برابر هر اقدام دیوانه واری با تمام توان دفاع می‌کنیم

آقای بقائی در ادامه افزود: ما با تمام توان، برای هر سناریویی آماده هستیم؛ ما در برابر هر اقدام دیوانه واری با تمام توان دفاع می‌کنیم و نیرو‌های نظامی شگفتانه‌هایی خواهند داشت.

طرح امنیتی عربستان با توجه به ناامنی‌ای تحمیلی آمریکا به منطقه

‎آقای بقائی در نشست خبری درباره پیشنهاد عربستان برای امضای طرح امنیتی میان کشور‌های منطقه گفت: نمی‌توانم بگویم طرح خاصی مطرح شده؛ همه کشور‌ها با توجه به ناامنی‌ای که آمریکا تحمیل کرد قطعا درباره امنیت منطقه فکر می‌کنند.

‌سخنگوی نهاد سیاست خارجی افزود: معتقدیم امنیت منطقه باید بر اساس سازوکار‌هایی که کشور‌های منطقه به آن می‌رسند طرح بندی شود.

در رابطه با موضوع هسته‌ای از حقوق قانونی مان عدول نمی کنیم

‎آقای بقائی درباره اظهارنظر رییس جمهور امریکا درباره تعلیق ۲۰ ساله غنی سازی در ایران گفت: اکنون تمرکز ما بر خاتمه جنگ است و در رابطه با موضوع هسته‌ای تاکید کردیم که قرار نیست از حقوق مان عدول کنیم؛ درباره جزئیات مسئله هسته‌ای بحث نکرده‌ایم و تمام تمرکز ما بر خاتمه جنگ است.

