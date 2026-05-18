کمیته امداد تهران ۹۸۰ فقره کمک هزینه ازدواج پرداخت کرد
مدیرکل کمیته امداد استان تهران گفت: سال گذشته بیش از ۹۰۰ فقره کمکهزینه ازدواج و جهیزیه به زوجهای جوان تحت حمایت این نهاد پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمید طاهری جبلی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران، به مناسبت سالروز ازدواج فرخنده حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) و روز ازدواج، بر ضرورت ترویج فرهنگ ازدواج آسان و حمایت از جوانان برای تشکیل خانواده تأکید کرد.
وی با تبریک این مناسبت فرخنده، گفت: سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)، فرصتی ارزشمند برای تبیین سبک زندگی اسلامی، ترویج سادهزیستی و تقویت بنیان خانواده در جامعه است.
طاهری جبلی با بیان اینکه کمیته امداد در کنار مأموریتهای حمایتی و توانمندسازی، توجه ویژهای به تسهیل امر ازدواج جوانان بهویژه خانوادههای تحت حمایت دارد، افزود: این نهاد با بهرهگیری از ظرفیتهای حمایتی، مشارکت خیران و همراهی مراکز نیکوکاری، تلاش میکند زمینه ازدواج آسان، آگاهانه و پایدار را برای مددجویان فراهم کند.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران در تشریح خدمات ارائه شده درسال گذشته، گفت: طبق آمار ۹۸۰ فقره کمک به ازدواج با اعتباری بالغ بر ۴۸ میلیارد تومان به زوجهای تحت حمایت پرداخت شده است که از این تعداد، ۵۹۹ فقره جهیزیه به نوعروسان، ۱۸۹ جهیزیه به بانوان سرپرست خانوار جهت ازدواج مجدد و ۱۹۲ فقره هدیه ازدواج به فرزندان پسر خانوادههای تحت حمایت اختصاص یافته است.
وی افزود: همچنین از ابتدای سال جاری (۱۴۰۵) تاکنون نیز ۱۰۶ فقره کمک هزینه ازدواج با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۱۸۸ میلیون تومان پرداخت شده که از این تعداد نیز ۹۰ فقره جهیزیه به نوعروسان و ۱۶ فقره جهیزیه نیز به بانوان سرپرست خانوار جهت ازدواج مجدد اهداء شده است.
طاهری جبلی گفت: علاوه بر این، خدماتی در حوزه آموزش مهارتهای زندگی، مشاورههای پیش از ازدواج و برنامههای فرهنگی مرتبط با تحکیم بنیان خانواده به مددجویان جامعه هدف ارائه شده است که نقش مؤثری در ارتقای آگاهی و پایداری زندگی مشترک داشته است.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران با اشاره به اهمیت مشارکتهای مردمی در تحقق این برنامهها، گفت: حمایت خیران، حامیان و مراکز نیکوکاری در تأمین جهیزیه و پشتیبانی از زوجهای جوان، یکی از مهمترین پشتوانههای کمیته امداد در اجرای برنامههای مرتبط با ازدواج و تشکیل خانواده است.
وی با تأکید بر ضرورت الگوبرداری از سیره نورانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) افزود: سادگی، همدلی، اخلاقمداری و مسئولیتپذیری از مهمترین مؤلفههای یک زندگی مشترک موفق است و ترویج این ارزشها میتواند به کاهش آسیبهای اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده کمک شایانی کند.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران در پایان، ضمن تبریک روز ازدواج به جوانان، خانوادهها و خیران نیکاندیش، از عموم مردم دعوت کرد تا با مشارکت در تأمین جهیزیه زوجهای جوان، در این امر خیر سهیم شوند. وی راههای مشارکت را به شرح زیر اعلام کرد:
شمارهگیری کد دستوری #۰۱*۰۲۱*۸۸۷۷* (ستاره ۸۸۷۷ ستاره ۰۲۱ ستاره ۱ مربع)
مراجعه به سامانه خیر و احسان به آدرس sama.emdad.ir
طاهری جبلی ابراز امیدواری کرد با توسعه حمایتهای اجتماعی و تقویت فرهنگ ازدواج آسان، زمینه تشکیل و پایداری خانواده در میان جوانان بیش از پیش فراهم شود.